Credi di essere un vero genio? Non lasciarti scappare questo test matematico: davvero impossibile

Se vuoi sfidare le tue abilità nella matematica, allora non ti puoi proprio perdere questo test: scopri se sei geniale come credi.

I test e gli indovinelli danno la possibilità di mettere alla prova tutte le proprie competenze in pochi secondi necessari per trovare la risoluzione al gioco proposto.

Se hai deciso quindi di sfidare te stesso e di giocare con le tue abilità in modo tale da attestare la tua preparazione in questo ambito, questo allora è proprio il test che fa al caso tuo: tutto quello che dovrai fare è osservare l’immagine presente qui sopra e riuscire a trovare quale sia il modo corretto per completare la sequenza e sostituire un numero reale al posto della casella contenente il punto di domanda.

Per rendere questo test più complicato e far sì che solo i veri geni siano in grado di risolverlo, devi sapere che avrai a disposizione solamente un tempo limitato di 15 secondi, e per questa ragione ti invitiamo a mettere un timer così da poter controllare di non superarlo. Solo una volta in cui esso sarà arrivato a zero, potrai continuare a leggere per scoprire il risultato del test e capire se sei davvero stato in grado di indovinare come completare la sequenza matematica proposta.

Il quiz matematico: solo i più bravi lo sanno risolvere

Quando si tratta di risolvere un quiz matematico bisogna riuscire a capire quali siano le operazioni che collegano i numeri che si trovano all’interno delle caselle, ricordandosi che possono essere legati tra di loro sia in orizzontale, sia in verticale oppure in obliquo.

Se per caso non dovessi riuscire a risolvere questo test non ti preoccupare, visto che avrai molte altre occasioni del genere per poterti mettere alla prova. Tornando al quiz vero e proprio, se i 15 secondi di tempo sono trascorsi, di seguito potrai trovare il risultato. Innanzitutto osservando con attenzione l’immagine si può notare che sia al centro che agli angoli il numero 10 è sempre fisso, mentre a cambiare sono le cifre nelle altre postazioni.

Per riuscire a trovare il numero misterioso bisogna capire come gli altri tre siano correlati e per farlo si può partire da sinistra e vedere che 14 – 1 fa 13 e che per ottenere 11 invece bisogna fare – 2. Per cui, se si continua a sottrarre meno a partire da 14 si otterrà alla sequenza di 14 -13 -12 – 11, per cui 12 è il numero mancante. E te eri riuscito a indovinare?