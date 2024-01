Serve tantissima pazienza e dolcezza con loro: questi segni zodiacali fanno fatica a lasciarsi andare

Se conoscete qualcuno che non si lascia mai andare, allora fateci caso: sicuramente è nato sotto uno di questi segni zodiacali.

L’empatia non è per tutti. Ci sono persone che proprio non riescono a lasciarsi andare. Questo non significa che siano malvagie o che non siano in grado di provare sentimenti. Vuol dire, semplicemente, che sono nate sotto determinati segni zodiacali: ce ne sono quattro che non ci riescono proprio.

Ebbene sì. Questa caratteristica dipende essenzialmente dal segno zodiacale cui si appartiene. Spesso vengono bollati come anaffettivi, talvolta ci si spinge a dire che siano anche cattivi. Non è così. Dobbiamo avere tanta pazienza e dolcezza con loro. Sappiamo bene che contro le influenze astrali è impossibile andare.

I segni zodiacali che fanno fatica a lasciarsi andare

A presentare tali caratteristiche, come detto, vi sono almeno quattro segni zodiacali. A partire dai Capricorno. Li conosciamo bene, sono le persone più stacanoviste e metodiche, quelle che pensano quasi sempre al lavoro e troppo poco alle relazioni e ai rapporti. I nati tra il 22 dicembre e il 19 gennaio, sono famosi per la loro incrollabile determinazione e impegno. Dietro il loro aspetto ambizioso, tuttavia, nascondono una profondità di emozioni.

La paura della vulnerabilità li spinge a nascondere i loro veri sentimenti, rendendoli maestri dell’autocontrollo emotivo. Ombroso e tenebroso, anche il segno dello Scorpione fa parte della lista. Questa sua anima dark e black lo rende spesso molto enigmatico, il che significa di conseguenza magnetico. Diremmo irresistibile. I nati tra il 23 ottobre e il 21 novembre possiedono un innato senso di intuizione e mistero.

La loro emotività è profonda, ma la custodiscono con un velo di segretezza. Al mondo esterno, chi appartiene al segno dello Scorpione, può apparire calmo e composto, nascondendo le intense emozioni che emergono sotto la superficie. Un discorso che potremmo fare anche per gli Acquario. Parliamo del segno più libero e indipendente, ma anche più eccentrico e anticonformista.

I nati tra il 20 gennaio e il 18 febbraio sono noti per la loro mente analitica e il loro approccio logico alla vita. Nonostante il loro aspetto esteriore caldo e amichevole, tendono a nascondere le proprie emozioni dietro lo scudo della ragione. La loro capacità di distaccarsi dai sentimenti rende difficile per gli altri decifrare il loro vero stato emotivo.

Non si direbbe, ma i Pesci sono fatti così. Nonostante siano i sognatori dello Zodiaco per eccellenza, i nati tra il 19 febbraio e il 20 marzo, dietro la loro facciata gentile e compassionevole celano un mondo di emozioni complesse. Queste persone spesso nascondono ciò che provano veramente, navigando nelle acque dei sentimenti con grazia e sottigliezza.