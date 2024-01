I 5 segnali che il tuo amore è irrimediabilmente finito: nulla può più salvarlo

Hai dubbi sulla tua storia d’amore? Ci sono 5 segnali inconfondibili che ti fanno capire che ormai è finita per sempre.

Spesso si sta insieme per abitudine o per paura di restare soli. In questo modo, però, ci si fa solo del male. Vediamo quali sono i 5 segnali che indicano che la tua relazione ormai è al capolinea.

L’amore ha molti volti ed è normale che con il tempo la passione si attenui e lasci spazio ad altri sentimenti. Tuttavia una storia può durare e funzionare, solo a patto che il sentimento ci sia. Molto spesso, infatti, si resta insieme non per amore ma per abitudine, perché non si riesce ad immaginare la propria vita senza la presenza fissa del partner.

Oppure si porta avanti una relazione per paura di non trovare nessun altro e di finire ad invecchiare soli o di restare isolati dal gruppo di amici che sono tutti in coppia. In questo modo, però, ci si fa del male e basta. Ci si autocondanna a non essere mai veramente felici e appagati. Se hai dubbi sulla tua relazione, devi osservare alcuni dettagli in particolare: ci sono 5 segnali che indicano che ormai è finita e non c’è più niente da fare.

I 5 segnali che è finita per sempre

Lasciarsi non è mai una passeggiata, per nessuno dei due partner. Ma a volte è indispensabile per tornare a vivere e per darsi nuove opportunità. Vediamo insieme quali sono i 5 segnali a cui prestare attenzione per capire se la tua storia d’amore ormai è arrivata al capolinea.

Il primo campanello d’allarme è la mancanza di comunicazione. Se non avete più voglia di parlare tra voi, di raccontarvi cosa vi è successo durante la giornata, allora è chiaro che vi annoiate quando siete insieme. Il secondo indizio che ormai non c’è più niente da fare, proseguendo, è l’assenza di gesti affettuosi e di intimità.

Quando due persone si amano hanno voglia di vivere quest’ultima ma anche di coccolarsi, tenersi per mano, essere teneri l’uno verso l’altra. Se tutto questo viene meno allora il sentimento è finito. Il terzo segnale che una storia è giunta all’epilogo è la mancanza di progettualità. Se non avete voglia neanche di pianificare le prossime vacanze insieme, è palese che non riuscite più ad immaginare un futuro in coppia. Il quarto segnale sono i litigi frequenti per sciocchezze.

Se ogni occasione è buona per litigare, accusarvi e poi non cercate di trovare una soluzione e di fare pace, allora significa che non siete più interessati a mettervi l’uno nei panni dell’altro per costruire qualcosa insieme. Il quinto e ultimo segnale che indica che la vostra relazione è finita è la frequente comparsa di pensieri negativi. Se uno dei due, o entrambi, è sempre infelice e frustrato, è chiaro che la storia non può più andare avanti.