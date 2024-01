Quanto è forte la vostra relazione? Il quiz delle 12 domande vi darà la risposta

Siete certi di aver incontrato l’amore della vostra vita? Allora mettetevi subito alla prova con il quiz delle 12 domande virale su TikTok.

L’amore può tutto, anche resistere alle prove di TikTok? È la domanda che in questi giorni si sta rincorrendo da device a device per testare l’affinità di coppia e la forza della propria relazione. Sono sempre di più, infatti, le coppie che grazie al trend virale delle “12 domande” – l’hashtag #12questions sulla piattaforma ha 47,3 milioni di visualizzazioni – si stanno mettendo a nudo per cercare di capire se quello che stanno vivendo sia amore vero oppure di facciata e facile preda dell’abitudine, che ha avuto il sopravvento sulla passione.

Su cosa si basa questo test? Si tratta di una serie di domande a cuore aperto volte proprio a mostrare quanto si sappia della propria dolce metà. Più si conosce quindi la persona che si ha accanto e più l’amore è forte. Ma davvero la conoscenza dell’altro basta per reclamare il proprio sentimento? Forse no, ma resta comunque un tassello importante. Queste domande all’apparenza superficiali, infatti, tradiscono una verità di fondo.

Come funziona il test delle 12 domande: fatelo solo se siete convinti di voler sapere la risposta

Come si può pretendere o ancora immaginare di trascorre la propria vita insieme ad una persona, se non la si conosce affatto e non si ha il ben che mimino interesse in quello che fa e nel modo in cui lo fa? Una riflessione questa giusta e che offre un’altra prospettiva da cui poter analizzare obiettivamente la propria relazione.

Se c’è stato chi ha deciso di porsi queste domande dal vivo e face to face, c’è stato anche chi per il timore di “affrontare” il proprio partner ha scelto di condurre questo test tramite messaggi postando poi gli screen della conversazione. E alcuni video sono diventati abbastanza popolari per il risultato davvero inatteso.

Degli utenti, infatti, hanno anche posto le fatidiche 12 domande al proprio ex e sono rimasti sorpresi dalle risposte, forse le stesse che non hanno mai ricevuto quando erano una coppia. Quali sono, dunque, le domande in questione? Scopriamole insieme.