Quando cambiare fa paura: esci dalla tua comfort zone e inizia a vivere

La resistenza al cambiamento è ciò che più limita le esperienze e la crescita personale: ecco come uscire dalla propria comfort zone.

Siamo portati per natura ad entrare in un meccanismo di difesa quando eventi esterni ci mettono di fronte a una situazione ‘stressante’. Ognuno di noi ha una propria comfort zone, ovvero quella zona di sicurezza in cui ci sentiamo tranquilli di poter agire ed essere noi stessi. Sebbene trovarne una sia un benefico per la nostra persona, questa è allo stesso tempo un vero e proprio limite alla crescita personale di ognuno.

Uscire fuori dalla propria comfort zone si rende quindi necessario. Tuttavia, se a parole questo si dice facile, la difficoltà si incontra nel momento in cui si cerca di mettere in pratica questo dettame. La resistenza al cambiamento è una concezione mentale che rappresenta un limite per la nostra esperienza nel mondo.

Quando ci sentiamo troppo sicuri, è perché non stiamo rischiando abbastanza e non ci stiamo realmente mettendo in gioco. Se riuscissimo a guardare al cambiamento come a una modo per evolvere piuttosto che a un momento catastrofico della nostra vita, potremmo trarre da esso un enorme vantaggio. Come uscire dalla propria zona di comfort?

Fuori dalla tua comfort zone c’è un mondo da scoprire: come superare la paura del cambiamento

Il cambiamento può spaventare, è chiaro in quanto significa uscire fuori dai propri schemi per sapersi adattare a situazioni nuove. Forse però è proprio questo il bello. Quando stiamo per fare qualcosa che non abbiamo mai sperimentato prima avvertiamo quella carica adrenalinica mista a paura, ed è proprio in quel momento che non dobbiamo retrocedere. Facile a dirsi, difficile a farsi. A piccoli passi è però possibile riuscire a superare quella linea di confine fra noi e la vita vera. Ecco come fare: