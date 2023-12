Per fare la doccia ci sono due modi ma le persone spesso ne usano soltanto uno, il più scomodo

Un utente TikTok ha scatenato il web mostrando due modi diversi in cui fare la doccia: lo scontro tra user su quale sia quello più comodo ha preso subito il via.

Il mondo dei social media ha totalmente stravolto il modo in cui comunichiamo, tanto da farci ragionare in massa anche su come facciamo la doccia. Questo è accaduto non molto tempo fa su TikTok, quando un utente della piattaforma ha scelto di mettere il suo pubblico di fronte ad un quesito fino a quel momento spudoratamente ignorato. Si tratta di un discorso che inevitabilmente riguarda tutti, a meno che non si disponga di una vasca.

Esiste più di un modo per fare la doccia – lintellettualedissidente.itLe modalità in cui ci laviamo sono totalmente inconsce, naturali ed intime: non sorprende che nessuno abbia mai pensato nella vita che alcune persone possano fare la doccia in maniera differente. Ma in realtà è così,non tutti la fanno allo stesso modo, seppur la disposizione della struttura sua la medesima. A svelare questa luminaria scoperta è stata l’utente Alexandra Lee, che mentre si intratteneva in una conversazione con la madre, ha appreso che hanno abitudini diverse.

I due metodi differenti per fare la doccia: è subito dibattito sul Web

Può sembrare strano quanto una cosa così banale possa aver attirato l’attenzione di migliaia di persone, ma la verità è che una di queste tecniche sembra essere comoda per alcuni, ma assolutamente innaturale per altri, e viceversa. Tornando alla fonte della scoperta, Alexandra si stava confrontando con la madre per il rimodellamento della doccia, quando ha scoperto che la donna si lava con il soffione di fronte a sé, mentre lei lo fa sempre di schiena.

A fronte dell’inusuale scoperta e i dubbi su quale fosse realmente il metodo corretto, la ragazza ha condiviso quanto appreso sui social, scaturendo un acceso dibattito. A quanto pare, diverse persone fanno la doccia con l’acqua che scende sui capelli e la schiena, girandosi sporadicamente per sciacquare le zone anteriori.

Altre, invece, si lavano interamente con il soffione davanti a loro. Ma qual è il modo corretto? Ognuno ha la sua motivazione. Un commentatore che si lava come la ragazza ha dichiarato: “No, perché sottoporsi volontariamente al waterboarding non sembra affatto divertente”. A dare un manforte all’utente è stato un altro commento: “Le persone che guardano l’acqua…State tutti bene?”.

D’altro canto, c’è chi sostiene che lavarsi con la doccetta di fronte a sé non solo favorisce una migliore pulizia, ma non prevede in alcun modo che l’acqua cada sul viso, alludendo al fatto che sia una teoria campata per aria. In ogni caso, c’è anche chi si tiene fuori dal dibattito, sostenendo una terza versione: girare come un pollo allo spiedo per tutto il tempo, risolvendo così ogni dubbio e perplessità.