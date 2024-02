Oroscopo di febbraio: 2 segni saranno baciati dalla fortuna, mentre un altro vivrà un mese da incubo

Se sei appassionato di astrologia, sarai senz’altro curioso di sapere che cosa ci porterà il mese di febbraio. Ogni mese rappresenta un nuovo inizio e per qualcuno di noi sono in arrivo importanti novità, positive e negative. Oggi ci concentreremo in particolare su 3 segni zodiacali che a febbraio vivranno sorti completamente diverse.

Gennaio è ormai alle nostre spalle. Il primo mese dell’anno se n’è andato e febbraio si preannuncia un mese ricco di eventi astrologici importanti. Come sappiamo, la fortuna è una ruota che gira. Infatti, scopriremo che nel mese di febbraio ci sono 2 segni zodiacali che potranno dare uno slancio importante alla loro carriera.

Al contrario però, un altro segno dovrà lottare con una buona dose di sfortuna e molti ostacoli e avversità. Se vuoi sapere di chi stiamo parlando, continua a leggere qui sotto.

Secondo l’oroscopo di febbraio è il mese della svolta per questo segno zodiacale d’aria

Dopo un gennaio difficile, per i nati sotto il segno dei Gemelli è in arrivo l’occasione che aspettavano da tempo. Coloro che aspirano a un reale cambiamento, a febbraio potrebbero ottenere ciò che hanno sempre desiderato, soprattutto per ciò che riguarda la carriera. Attenzione però a non commettere passi falsi e a non lasciarvi andare a troppe confidenze: alcuni colleghi invidiosi potrebbero mettervi in difficoltà.

L’amore continua ad andare a gonfie vele e a darvi la serenità che vi consente di dare il meglio ed eccellere. Non trascurate il partner che vi supporta sempre nei momenti belli così come in quelli più difficili.

Un nuovo amore in arrivo: sarà un mese d’oro per gli appartenenti a questo segno zodiacale

Gennaio è stato un mese che vi ha messi a dura prova, ma febbraio sarà tutto in discesa. Per gli Scorpione è un arrivo una ventata di novità che vi permetterà di affrontare le giornate con maggiore slancio ed ottimismo.

Il vostro buonumore contagioso non passerà di certo inosservato: farete inaspettatamente breccia nel cuore di qualcuno. Carpe diem: anche voi finalmente meritate un po’ di felicità.

La carriera procede senza particolari slanci, ma a voi non dispiace questa situazione di tranquillità. Tuttavia, non adagiatevi troppo perché sono in arrivo novità che richiedono una grande dose di tenacia e voglia di fare.

Un mese nero per i nati sotto questo segno di fuoco

L’oroscopo di febbraio si prospetta davvero pessimo per i nati sotto il segno dell’Ariete. Molti di voi si sentono intrappolati in una situazione che vi sta togliendo tante energie fisiche e mentali.

Questa condizione di stallo vi rende stanchi, nervosi e in balia dell’ansia e questo si ripercuote inevitabilmente sui rapporti interpersonali.

Cercate di resistere perchè non dovrete attendere ancora molto per la svolta. Occorre soltanto avere pazienza, dote che non è propria del segno dell’Ariete, e continuare a credere che un atteggiamento positivo attiri fortuna e buone notizie.

