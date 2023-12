Meghan Markle si muove con furbizia: così vuole ribaltare la situazione e rubare la scena a tutti

Meghan Markle vuole ribaltare la situazione e rubare la scena a tutti: ecco in che modo la Duchessa del Sussex ha deciso di agire.

La Duchessa del Sussex sta giocando molto bene le sue carte e infatti pare sia uscita di scena, in quanto fa parlare pochissimo di sé, ma la verità è che si sta comportando con estrema furbizia. Scopriamo dove è possibile vederla.

Se qualcuno pensava che Meghan Markle si fosse allontanata dai riflettori ha sbagliato proprio. La moglie del principe Harry è ritornata a farsi ammirare, più in forma che mai, muovendo i primi passi in quello che è sempre stato il suo mondo: lo spettacolo. Con molto furbizia la Duchessa sta riuscendo a ribaltare la situazione per far parlare comunque di lei.

Meghan Markle e la mossa furba per rimanere in vista: ecco cosa ha fatto

Era da tempo che si parlava di un ritorno di Meghan Markle sui social e in effetti l’ex attrice di Suits si è fatta notare per una pubblicità su Instagram. La possiamo vedere in uno spot di un marchio di caffè in cui ha investito mentre recita con l’attrice, scrivendo al computer e rispondendo al telefono. Insomma, il suo ritorno è avvenuto in modo del tutto personale, ma atteso, e ha permesso ai fan di poter rivedere la sua maestria nell’interpretazione dopo i tempi d’oro della celebre serie a cui ha preso parte.

A quanto pare i fan della Duchessa hanno preso benissimo la sua apparizione sui social media commentando in modo molto positivo la sua partecipazione allo spot. “Marketing A+ da #clevrblends. Adoro vedere Meg divertirsi di nuovo davanti alla telecamera. Mi è mancata sul mio schermo” è stata la risposta di un utente.

Qualcuno ha poi aggiunto: “È stata la prima investitrice del marchio e rimane fedele a loro…Ecco quanto è leale #MeghanMarkle. Adoro vederla sorridere, comunque”. Libera ormai da ogni obbligo legato alla famiglia reale britannica, la Duchessa è tornata alla sua prima passione, ovvero la recitazione. Di seguito, il video dello spot.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clevr (@clevrblends)

Il ritorno sulle scene della moglie del principe Harry è arrivato a sorpresa, quando senza particolari annunci la Clevr Blend ha pubblicato sul profilo Instagram lo spot. Mentre una persona dell’azienda racconta cosa accade dietro le quinte, sullo sfondo di vede la Markle che diventa ovviamente la protagonista assoluta della pubblicità. Impacchetta i prodotti, è in sala riunioni a sorseggiare caffè e poi passa una tazzina alla narratrice. Infine sorride alla telecamera e conquista, di nuovo, tutti.