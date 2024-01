Mal di testa, solo dormendo in questa posizione potrai avere un giovamento immediato

La posizione in cui si dorme non è un dettaglio da lasciare al caso, soprattutto per chi soffre di mal di testa.

Il mal di testa è uno dei disturbi più fastidiosi e spossanti di cui una persona possa soffrire: chi ne è affetto, specialmente se in forma cronica, lo sa bene. Soprattutto di notte, quando la mente e il corpo dovrebbero riposare, ma invece di dormire beatamente cadono preda dell’insonnia. Tuttavia, c’è una posizione di sonno che può aiutare a risolvere il problema: parola del medico.

In certi casi sono i piccoli dettagli a poter fare una grande differenza. Adottando alcuni semplici cambiamenti nello stile di vita, e in particolare nella routine del sonno, è possibile dormire meglio per affrontare una nuova giornata con l’energia e la motivazione necessarie. Leggete e prendete nota.

Mal di testa, la soluzione per contrastarlo è dormire così

Secondo alcuni esperti citati dal sito web di Health Digest, sdraiarsi sulla schiena o su un lato è la scelta migliore per chi soffre di mal di testa. Il trucco è non forzare troppo l’area della schiena e del collo. Dormire a pancia in giù, invece, non farà che peggiorare la situazione. “Può causare mal di testa, poiché la schiena è arcuata”, spiega la dottoressa Mariam Adegoke. In questa posizione, si finisce per dover girare il capo a sinistra o a destra per respirare, il che porta il collo ad una posizione scomoda.

Si dovrebbe anche stare attenti a mantenere la stanza buia e, più in generale, l’ambiente tranquillo. Evitare anche di mangiare pasti abbondanti prima di coricarsi, caffeina e alcool: tutti fattori che possono influenzare in negativo la predisposizione al mal di testa. Anche James Leinhardt, un esperto di sonno interpellato da TechRadar, consiglia di iniziare a riflettere su come e dove si dorme. A tal fine, raccomanda tre cambiamenti, molto semplici, per riposare meglio.

1. Cercare di dormire sempre in una posizione “lineare”. È l’ideale per utilizzare al meglio il tempo del riposo per recuperare le forze, evitando posizioni contorte che creano tensione nella colonna vertebrale. Coricandosi “in una posizione allineata, i tuoi muscoli possono rilassarsi e godersi un riposo di qualità”.

2. Scegliere un materasso più sodo. “Dobbiamo cercare una sintesi perfetto tra comfort e solidità del materasso”, afferma l’esperto. Quando questo è troppo morbido, siamo costretti a fare sforzi inutili e sottoponiamo il nostro corpo a continue sollecitazioni.

3. Occhio al cuscino. Scegliere “un cuscino più solido impedisce alla testa di torcersi di notte” ed evita “pressioni sulla colonna vertebrale”. È anche importante che il cuscino sia adatto alla singola testa, in modo che “rimanga in equilibrio invece di piegarsi in su o in giù”.