Paolo Bonolis e quel dettaglio della sua casa che fa rabbrividire: lo ha detto senza problemi

Il celebre conduttore si è lasciato andare ed ha rivelato un dettaglio inedito e terribile sulla sua casa: di seguito, le parole di Paolo Bonolis.

Conduttore e showman amato in tutt’Italia, Paolo Bonolis è da poco tornato in tv con Ciao Darwin, storico programma che lo vede al timone con l’amico e braccio destro Luca Laurenti. Sagace, tagliente e profondamente intelligente, il presentatore sa trascinare con sé il pubblico senza farlo annoiare mai e, di anno in anno, diventa sempre più bravo e magnetico. Ecco però una sua recente rivelazione.

Se sul fronte lavorativo Paolo Bonolis sta vivendo ormai da decenni un grande successo, sia dal lato degli ascolti che da quello dell’affetto del pubblico, sul fronte privato invece non sono mancate le difficoltà. Oltre ai diversi divorzi, tra cui spicca quello con Sonia Bruganelli, anche i problemi di salute della figlia Silvia l’hanno messo a dura prova. Recentemente, però, è giunto un altro racconto privato del conduttore: l’ha ammesso lui stesso, che paura!

Paolo Bonolis parla di casa sua: quello che succede è incredibile

Nel corso degli ultimi anni, anche Paolo Bonolis così come molti altri personaggi del mondo della televisione e dello spettacolo si è avvicinato ai social network. Questi mezzi gli consentono di essere più vicino ai propri fan e, ad esempio durante il lock-down, gli hanno permesso di svolgere delle dirette per intrattenere in modo diverso il suo pubblico e per rispondere a qualche curiosità dei follower.

Proprio durante una delle dirette, un utente gli ha chiesto se davvero abbia i fantasmi in casa: la sua risposta ha spiazzato tutti. Quando aveva solo 19 anni, con i suoi primi guadagni Paolo Bonolis comprò una casa per sé. Ovviamente si trattava di un’abitazione a buon mercato. Il prezzo così basso e accessibile era però motivato dal fatto che là dentro, prima del suo arrivo, era stato ucciso un uomo e nessuno quindi la voleva acquistare.

Dopo i primi periodi molto tranquilli, a un certo punto di notte iniziarono a succedere cose strane, come ante degli armadi che si aprivano o luci che si accendevano da sole. Una notte, Bonolis ha dunque deciso di parlare nel buio a questo fantasma che, a suo dire, viveva nell’abitazione. In seguito all’episodio, il conduttore decise di cambiare casa. Chissà se l’entità abiti ancora lì!