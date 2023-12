Il segreto della longevità riguarda anche i figli e nessuno lo aveva ancora scoperto

Un nuovo studio ha dimostrato che il segreto della longevità ha a che fare anche coi figli: ecco cosa hanno scoperto i ricercatori.

Si dice sempre che i figli tolgano tempo ed energie. Se senza di loro, infatti, è possibile essere totalmente “egoisti” mettendo al primo posto se stessi, i propri bisogni e desideri, con l’arrivo dei bambini cambia tutto per forza di cose. La vita di un altro essere umano, innocente e indifeso, dipende dal modo in cui un genitore educa, si comporta e si relaziona col prossimo. E non è per nulla una sfida semplice.

Crescere, infatti, un’altra persona significa dover in parte scendere a compromessi con la propria, sì, ma per il bene di entrambi. Spesso si tende a sottovalutare l’importanza di una sana educazione che richiede impegno e dedizione costante da parte del genitore che deve insegnare ai propri figli a incassare i colpi della vita, senza mai dimenticare il rispetto per gli altri e per se stessi.

Se vogliamo, il compito più difficile di ogni genitore è fornire un’adeguata educazione tanto emotiva quanto sentimentale e già questo primo, ma significativo, aspetto può mettere in crisi tantissime persone che sentono addosso il peso di una responsabilità fin troppo grande. Quella stessa responsabilità, però, può essere alla base della longevità.

I figli allungano la vita, lo dice la scienza: ma sarà davvero così?

Chi è genitore ha maggiori probabilità di vivere fino a 76 anni, stando ad una nuova ricerca condotta presso l’Università del Michigan, negli Stati Uniti. Ma non solo. Queste aumentano nel caso in cui si abbiano due figli. Per giungere a tali conclusioni, il team di studiosi ha analizzato le informazioni genetiche e sanitarie di ben 276.000 persone nel Regno Unito. E così è emerso che avere figli è il segreto per la longevità.

Nello specifico, come ha spiegato Jianzhi Zhang, uno degli autori dello studio, le persone con bambini avevano più possibilità, dal 5% al ​​10%, di vivere maggiormente rispetto a chi non ha figli. Tuttavia, il dato più interessante non è tanto essere genitori in sé e per sé, ma il numero di bambini. Avere due figli, infatti, corrisponde a una longevità più alta.

Ma come è possibile? Quale correlazione c’è dietro? In realtà tutto si può ricondurre al nostro essere “animali sociali”. Le persone con bambini, infatti, tendono ad avere più interazioni, per esempio con altri genitori e insegnanti, e si sa bene come una maggiore socialità sia essenziale per una vita più duratura e forse anche più felice, appagante e piena.