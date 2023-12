Quando senti pronunciare sempre più spesso queste frasi, corri ai ripari: la tua storia d’amore sta finendo

Come fare a capire se la propria storia d’amore è giunta al capolinea? Ci sono delle frasi a cui prestare attenzione perché, se si sentono troppo spesso, non è mai un bel segno.

Vivere in una relazione non è semplice, ci sono momenti che faranno dubitare della solidità del rapporto e porteranno a chiedersi se la storia non sia prossima alla fine.

Voler mandare avanti una relazione a tutti i costi potrebbe rivelarsi controproducente. Quando l’amore non c’è più rimanere costretti in un ruolo che non appaga porterebbe all’infelicità e non sarebbe giusto né per il partner né per eventuali figli. Come capire se la storia è giunta al termine? Ci sono segnali da non ignorare perché indicano che il legame che fino a quel momento ha mantenuto vivo il rapporto si è affievolito sempre più fino quasi a sparire.

Quando si è innamorati si ha voglia di passare del tempo con l’altro, si cerca il contatto fisico e mentale, si pianifica il futuro e si accettano i difetti. Solo se l’amore c’è si lotta ogni giorno affinché la passione non si spenga e si riesce a ritrovare l’armonia dopo ogni lite.

Le frasi a cui prestare attenzione: sono campanelli d’allarme

Le frasi a cui prestare attenzione si riferiscono a degli atteggiamenti sbagliati nella relazione che possono nascere per stanchezza, per insoddisfazione o perché l’amore è finito. Esistono affermazioni che, in realtà, sono critiche continue, modi per sottolineare inadempienze, errori e difetti che sono ormai diventati insopportabili per l’altro. Quando l’accusa tocca aspetti della personalità è il momento di dire basta: nessuno deve subire questo tipo di violenza psicologica.

Attenzione anche alla competizione che può nascere nella coppia. L’ammirazione iniziale può trasformarsi in invidia provocando rivalità e gelosie. Un campanello d’allarme si riscontra anche nelle frasi di controllo e rancore. “Ti ho detto di fare questo…“, “Se non lo faccio io non lo fai nemmeno tu“, “Cosa ti passa per la mente, devo sempre dirti tutto io” sono modi per sminuire l’altro, farlo sentire inferiore e dipendente. Qui l’amore non c’è.

E attenzione anche alle frasi umilianti e alle accuse di essere la causa di ogni problema nella coppia. “Se tu fossi una persona normale“, “Sei tu che mi hai fatto arrabbiare“, “Devo ripetere sempre le stesse cose“, esprimono un giudizio negativo sull’altro che non ha nulla a che fare non solo con l’amore ma neanche con l’affetto. Infine, litigare va bene nella coppia ma non bisogna prendere sottogamba le parole dette durante i momenti di tensione. Lasciarsi sopraffare dalle emozioni negative è sbagliato.