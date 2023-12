Esselunga cerca queste nuove figure anche senza esperienza: come inviare la domanda

Da Esselunga è in corso una selezione per ampliare l’organico con nuove figure professionali. La bella notizia è che l’esperienza pregressa non è tra i requisiti.

La nota catena della Grande Distribuzione Organizzata cerca personale da assumere anche senza esperienza. Un’occasione da non perdere, scopriamo i dettagli.

Esselunga seleziona personale in tutta Italia. Gli interessati possono candidarsi telematicamente registrandosi al portale esselungajob.it, caricando i propri dati e il curriculum vitae. Poi potranno scegliere la posizione aperta in linea con il proprio profilo professionale e proporsi con un click. Seguirà un video presentazione per rispondere ad un questionario e un video colloquio con uno dei recruiter della catena.

Superando queste fasi si verrà contattati per un incontro in presenza. In caso di esito positivo della selezione, il candidato riceverà una proposta formale di assunzione da parte dell’azienda. Il primo passo è, dunque, la registrazione al sito. Basterà indicare l’indirizzo email e creare una password per iniziare l’iter di creazione di un account. Poi bisognerà conoscere le posizioni aperte. La ricerca si potrà filtrare per parola chiave, ruolo, Regione e tipologia di contratto (full time o part time).

Le posizioni aperte da Esselunga, si cercano risorse senza esperienza

Esselunga cerca addetti alla vendita/cassieri senza esperienza pregressa. Le sedi di lavoro sono sparse sul territorio italiano, specificatamente in Emilia Romagna, Lazio, Toscana, Piemonte, Trentino Alto Adige, Veneto, Lombardia e Liguria.

Le aree di inserimento sono cassa, drogheria, frutta e verdura, latticini e salumi, macelleria, gastronomia, pescheria, panetteria. I candidati dovranno dimostrare capacità di assistenza e servizio alla clientela, gestione della logistica del punto vendita, osservanza degli standard di sicurezza. Per assunzioni nel reparto freschi occorrerà dimostrare anche capacità di lavorazione e trasformazione delle materie prime.

Tra i requisiti per la candidatura, ci sono il possesso del Diploma di scuola secondaria di secondo grado oppure una qualifica professionale. Completano il quadro puntualità, precisione, orientamento al clienti, flessibilità oraria, dinamismo e capacità di lavorare in team.

Gli addetti alle vendite non sono le uniche figure ricercate da Esselunga. Segnaliamo la selezione di un farmacista a Casalecchio di Reno (Bologna), un frigorista manutentore e un Health & Safety Specialist a Pioltello (Milano) e un allievo responsabile ad Asti (Piemonte).

I ruoli da coprire comprendono anche quello di Barista, Guardia Particolare Giurata in sede a Pioltello, Assistant Buyer Pane e Dolci, addetto enoteca a Milano e Addetto alla Linea di Produzione a Parma. Infine, a Torino si cerca un parrucchiere mentre a Milano un estetista.