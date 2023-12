Anna Pettinelli perde la testa durante la diretta di Amici: finisce molto male

Anna Pettinelli perde la testa con i suoi allievi di Amici: si mette molto male per loro. Ecco cosa è successo e quali sono state le conseguenze.

La nuova edizione di Amici è ormai iniziata da qualche mese e alcuni allievi hanno fatto infuriare i professori. Anna Pettinelli è ritornata nel programma di Maria De Filippi come professoressa di canto. Recentemente uno dei suoi talenti è stato eliminato, Holy Francisco, ma a farle perdere la pazienza è stato qualcun altro. Cosa è successo?

Tra gli altri allievi della squadra della Pettinelli ci sono Martina, Ayle e Matthew. Quest’ultimo in particolare era nella squadra di Rudy Zerbi, preso successivamente dalla Pettinelli. Ciò che è accaduto nella scorsa diretta è stato inaccettabile e infatti Anna ha perso la pazienza: si è messa davvero molto male.

Anna Pettinelli, lo scontro con Ayle e Matthew: scatta il provvedimento

In un day-time di Amici andato in onda negli scorsi giorni i professori Rudy Zerbi e Anna Pettinelli hanno incontrato i loro cantanti. La redazione aveva assegnato ai ragazzi un compito: dovevano rivisitare un successo del passato e dovevano fare un lavoro di squadra scegliendo un brano insieme.

Mentre gli allievi di Rudy Zerbi hanno lavorato al compito e lo hanno portato a termine, lo stesso non è accaduto con quelli della Pettinelli. Matthew, Ayle e Martina non hanno consegnato quanto assegnato loro. I tre ragazzi non sono riusciti a trovare un punto di incontro, nonostante Martina abbia provato a convincere i suoi compagni – e, per questo motivo, risulta l’unica esente dal provvedimento ricevuto.

Matthew e Ayle, da parte loro, non hanno eseguito la mansione ed hanno anche reagito in malo modo. Hanno chiarito, in studio, di non voler fare il compito, dopo che è stato mostrato il video. Queste le parole di Ayle: “Non mi trovo bene, non la voglio fare. Io vedo la musica come un piacere. Se sono troppo sovraccarico non è più arte”.

Matthew si è detto d’accordo con il compagno, sostenendo che era meglio non farlo anziché commettere una brutta figura. In merito a questa affermazione, Zerbi ha fatto sapere all’allievo che non è lui a dover giudicare se il compito veniva bene o male. Per i due ragazzi la situazione non è finita nel migliore dei modi. Ecco infatti cosa ha detto Anna Pettinelli: “Era obbligatorio farlo, non lo avete fatto, e ci sarà un provvedimento. Fine“.