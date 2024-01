Dopo le festività sei stato assalito dalla tristezza? Perché succede e come rimediare

Passato Natale non riesci ad alzarti dal letto e sei triste? Non sei solo: ecco perché succede e come rimediare.

La magia del Natale ha lasciato il posto al freddo dell’inverno, il buio di giornate corte e senza sole, il gelo che ci fa restare a casa e che ci impedisce di fare passeggiate o prendere aperitivi con gli amici. Il ritorno al lavoro sta inesorabilmente arrivando e l’orologio sembra ticchettare nella nostra testa con una pesantezza che prima delle feste non avevamo percepito. Se dopo Capodanno ti senti sopraffatto dall’angoscia, dall’ansia e dalla tristezza ti farà piacere sapere, per lo meno, che non sei il solo. Ecco perché accade e che cosa puoi fare.

Innanzitutto, si tratta di qualcosa che succede a chiunque e che non deve spaventarti né farti sentire come se fossi “matto”. È una reazione assolutamente normale e coerente con quello che stai vivendo e che ogni persona almeno una volta nella vita – o anche tutti gli anni – prova. Non sottovalutare la tua salute mentale, anche quando ti sembra che non sia niente: ecco perché ti senti in questo modo e che cosa puoi fare per migliorare la situazione.

Se dopo le feste ti senti preso dall’angoscia e dalla tristezza, ecco che cosa puoi fare

Niente paura, non sei diventato “pazzo”. Questa malinconia che accompagna i primi giorni del nuovo anno, questa angoscia che ti pesa sul cuore, quest’ansia che non riesci a mandare via non è nulla di strano. Sono in tantissimi a provare proprio quello che stai vivendo anche tu e sono in molti a sentirsi così proprio dopo le festività natalizie e l’arrivo dell’anno nuovo.

Gennaio, non a caso, è considerato il mese più triste dell’anno ed è proprio in questo periodo che si manifesta il famigerato Blue Monday, il giorno in cui tutto il mondo si sente più demoralizzato. Ci sono tanti fattori che entrano in gioco, primo fra tutti l’ansia e lo stress del ritorno alla vita quotidiana. Le feste ci mettono in uno stato di illusione, in una bolla che ci protegge dalla realtà e che dura per tutto il tempo di Natale e di Capodanno.

Ma appena passate le feste, quella bolla si infrange improvvisamente e noi rimaniamo soli a dover affrontare un altro anno, altri mesi di stress senza che ci sia una festa all’orizzonte a salvarci. Le prossime ferie, infatti, saranno quelle estive per la maggior parte delle persone. Non lasciarti consumare da questi sentimenti, rivolgiti ad uno specialista come uno psicoterapeuta, che potrà aiutarti a capire le ragioni più profonde di tale reazione e a superarla.