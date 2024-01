Pancia gonfia? Si tratta di un disturbo spesso sottovalutato: attenzione, potrebbe nascondere qualcosa di serio

La pancia gonfia è un problema comune, ma che in alcuni casi può nascondere specifiche patologie. Scopriamo di quali si tratta.

Avere il problema della pancia gonfia è una costante comune che può dipendere da svariati fattori come, ad esempio, un’alimentazione sbagliata, una digestione pesante, l’eccesso di aria nell’intestino, e così via. Sebbene nella maggior parte dei casi si tratti di un sintomo che tende a rientrare da solo è sempre bene porvi la giusta attenzione.

Trattandosi appunto di un sintomo, potrebbe indicare qualcosa di più di una cena pesante e sarebbe meglio approfondire al fine di migliorare la qualità della propria vita. Aspetto che vale ancora di più quando alla pancia gonfia si sommano altri segnali come bruciore o dolore.

Pancia gonfia, cosa potrebbe indicare

Spesso ci si convince che la pancia gonfia non sia un problema da prendere in considerazione, ma un semplice fatto estetico al quale non è il caso di prestare attenzione. La verità, però, è ben diversa. Avere il gonfiore addominale può essere, infatti, il campanello d’allarme per diverse patologie tra i quali figurano la celiachia, una o più intolleranze alimentari, l’allergia al nichel, il colon irritabile, un’occlusione intestinale (che avrà ovviamente anche altri sintomi) e disturbi di tipo ormonale oppure legati all’endometriosi.

Insomma, sottovalutare questo sintomo significa sottoporsi ogni giorno a dolori e fastidi che una volta scoperta la causa potrebbero essere invece accantonati a favore di una vita dalla qualità nettamente migliore. Se la pancia gonfia si presenta spesso e se porta con se anche altri sintomi è quindi bene consultare il medico di fiducia al fine di capire come approfondire la ricerca della possibile causa.

Nei casi più fortunati basterà cambiare modo di mangiare e introdurre dei fermenti lattici (cosa che non si può fare da soli) per aiutare l’intestino. In altri bisognerà ricorrere ad una dieta restrittiva o terapie ormonali. Ad ogni modo, si potrà alleviare il sintomo e sentirsi bene. E se dagli esami non esce nulla? Ancora meglio! In tale situazione basterà apportare qualche piccola modifica alle abitudini di tutti i giorni.

Alcuni esempi sono una masticazione più lenta e approfondita, la scelta di cibi sani, l’assunzione della giusta posizione quando si mangia, una buona respirazione, ecc. Insomma, di modi per gestire la pancia gonfia ce ne sono davvero diversi. Ciò che conta è capire qual è la causa scatenante e agire di conseguenza per godere di una vita sicuramente più piacevole ed esente da dolori e fastidi.