Aumenta il rischio di ictus, l’avvertimento dei cardiologi: mai fare queste 7 cose

Ci sono almeno sette cose che puoi fare per evitare il rischio di ictus. Scopri quali sono e inizia ad agire subito!

Secondo gli esperti, il periodo invernale e, in particolare, quello legato alle feste è anche il più rischioso per le malattie cardiovascolari e, tra le tante, per l’ictus.

Tra freddo in aumento e alimentazione meno sana e spesso ricca di grassi saturi e zuccheri, i rischi di avere problemi al cuore o legati, appunto, ad un ictus sono maggiori. La buona notizia è che ci sono almeno sette abitudini errate che si possono cambiare. E tutto per godere di buona salute senza troppi sforzi.

Le sette cose da non fare più se vuoi evitare il rischio di ictus

Evitare il rischio di ictus e di altre malattie cardiovascolari è molto importante e, per fortuna, si può fare partendo da semplici azioni. Spesso, infatti, sono le abitudini errate a rappresentare la massima fonte di rischio e, cambiandole, si possono ottenere miglioramenti inaspettati e in grado di fare la differenza. Passando, quindi, alle cose da non fare più, la prima è certamente stare sempre fermi.

La vita sedentaria è infatti tra le prime cause di ictus e pertanto va cambiata con una più dinamica e comprensiva di un quantitativo di attività fisica giornaliera. Anche avere la pressione alta è un fattore ormai noto e che si può limitare in molti casi andando ad agire sull’alimentazione. Basta ridurre il sale e i cibi processati per ottenere grandi risultati e tornare ad una pressione normale.

La dieta, inoltre, è tra i sette elementi a cui prestare attenzione. E questo anche se non si soffre di pressione alta. Mangiare bene è la base per una salute sempre al top. Meglio quindi evitare i così detti cibi spazzatura e dedicarsi ad una dieta sana e bilanciata da seguire per tutta la vita. Ovviamente si dovrà anche smettere di fumare e di bere alcolici, il tutto con conseguenze positive per il proprio benessere in generale.

Ci sono poi i campanelli d’allarme da imparare a riconoscere, che sono la debolezza al braccio o ai muscoli del viso e la difficoltà nel parlare. Sintomi che, se si presentano, indicano l’urgenza di andare al pronto soccorso. Infine, la settima cosa da non fare mai più è quella di evitare i controlli medici, i quali sono un vero salvavita. Attraverso gli esami del sangue e il controllo del cuore è possibile evitare tantissime malattie e guadagnarsi più anni (di qualità) di vita.