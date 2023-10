Non solo alimentazione, per chi soffre di pressione alta c’è un esercizio da fare ogni giorno: facile e veloce

Soffri di pressione alta? Niente paura! Oltre a curarla con l’alimentazione e le terapie, c’è un esercizio che puoi fare ogni giorno per tenerla sotto controllo: è facile e veloce.

L‘ipertensione è una condizione molto comune che, se non curata adeguatamente, può portare a diverse patologie, molte delle quali anche gravi. Indubbiamente, il primo fondamentale consiglio è quello di modificare l’alimentazione, introducendo cibi sani e poveri di grassi saturi, a discapito di quelli industriali e ricchi di sodio.

Ma sarà interessante sapere che esiste un esercizio specifico che, secondo diversi studi, pare sia in grado di contribuire enormemente ad abbassare la pressione sanguigna. Semplicissimo da fare, anche comodamente a casa, ogni giorno. Scopriamo allora i numerosi benefici di questo fantastico allenamento e vediamo come replicarlo nel modo corretto.

L’esercizio isometrico: di che si tratta e perché è così efficace

Facilissimi da fare e senza bisogno di alcuno strumento specifico, questi esercizi possono essere tranquillamente inseriti nella propria routine: ti basterà soltanto una parete sulla quale appoggiarti! Chiamato wall sit, è l’esercizio isometrico più completo ed efficace: consiste nello stare in posizione di squat, facendo aderire perfettamente la schiena al muro e tenendo le gambe in modo da formare un angolo di 90 gradi. Il ciclo di allenamento prevede di tenere la posizione per due minuti e ripetere l’esercizio per altre due o tre volte, con una breve parentesi di riposo tra una seduta e l’altra.

Vi sono, tuttavia, delle varianti più complesse del wall sit, per chi, magari, si sente già allenato:

Versione con sollevamento alternato delle gambe;

Versione con manubri, per aggiungere più intensità all’esercizio;

Versione con una palla di stabilità, da posizionare tra la parte centrale della schiena e il muro, ideale per potenziare il core;

Versione con la palla medica, da posizionare tra le ginocchia, particolarmente utile per tonificare ulteriormente i quadricipiti;

Versione plank, posizionandosi a terra, sui gomiti e facendo attenzione di contrarre core, glutei e quadricipiti.

Oltre ad essere un workout davvero semplice da fare, sia in termini di durata, sia perché non necessita di alcun accessorio particolare, il wall sit è un esercizio isometrico dagli enormi benefici, non solo per quanto riguarda il coinvolgimento di più gruppi muscolari in una sola seduta e in un singolo movimento, ma, come abbiamo già anticipato, sembrerebbe giovare notevolmente alla pressione sanguigna: mantenere i muscoli in posizione per un certo lasso di tempo porta i vasi sanguigni a comprimersi e dilatarsi, contrastando così l’indurimento delle arterie.

Insomma, se soffri di ipertensione o cerchi semplicemente un esercizio facile da fare tutti i giorni e che abbia numerosi effetti positivi sia sul tono muscolare, sia sulla tua salute, il wall sit è proprio ciò che stavi cercando. Da provare subito, in tutte le sue varianti!