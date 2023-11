Assunzioni immediate per diplomati e laureti: la famosa banca cerca personale anche senza esperienza

Un noto istituto bancario è alla ricerca di personale senza esperienza: tutti possono fare richiesta. Di che lavoro si tratta?

Una banca molto conosciuta ha comunicato di aver aperto le selezioni. Adesso chiunque avrà la possibilità di iscriversi, anche se non si ha alcuna esperienza nel settore. Questa si è posta l’obiettivo di inserire delle nuove risorse nelle sue filiali d’Italia.

L’iniziativa della banca fa parte del Progetto Giovani. Parliamo del programma di reclutamento volto ad inserire studenti universitari, neodiplomati, neolaureati o professionisti con qualche anno di esperienza. Il reclutamento servirà a supportare gli inserimenti previsti dal piano assunzioni Banca Credem per il 2023. Mira a migliorare la società con 280 nuovi ingressi del personale entro la fine dell’anno. Come abbiamo detto prima, sono ammessi anche i candidati senza esperienza.

Banca Credem apre le selezioni, posti di lavoro disponibili per tutti: approfittane subito, ecco i ruoli ricercati

Le selezioni sono rivolte a tutti i giovani interessati ad una carriera professionale nel settore bancario. Il Progetto Giovani di Banca Credem, inoltre, ha una procedura specifica. Prevede l’accesso tramite un colloquio individuale e di gruppo, utile per individuare il percorso di inserimento migliore per il candidato. Verranno valutate le attitudini e le competenze della persona, così da capire che cosa potrebbe fare. Ma quali sono i ruoli ricercati e in che modo si invia la candidatura?

Le assunzioni riguardano gli operatori di sportello, gli addetti al contact center e ai profili specialistici. Ricercano i Retail Banking Junior, da inserire in tutto il territorio nazionale. Lavoreranno con il ruolo di operatori di sportello e potranno coprire incarichi all’interno della rete commerciale della banca. Fra le attività previste si citano il front office nella relazione con i clienti, le operazioni di sportello e la formazione o la consulenza sui prodotti e i servizi bancari.

Banca Credem cerca anche i Virtual Contact Center da inserire nelle sedi di Reggio Emilia e Napoli. Chi accetta questo ruolo verrà introdotto in una struttura dedita all’assistenza clienti tramite canali virtuali (chat, social e telefono). Inoltre sono previste mansioni di back office, formazione e prima consulenza su prodotti e servizi bancari. Infine vediamo le Risorse per la Direzione Centrale, che verranno inserite nelle sedi di Reggio Emilia, Milano e Andria. I candidati svolgeranno ruoli specialisti in ambito marketing e finanza.