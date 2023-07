“Questo è più grande di me”: la risposta di Chiara Ferragni alle polemiche per il suo ultimo post

L’ultimo post pubblicato da Chiara Ferragni ha generato non poche polemiche sui social: ecco la risposta della nota imprenditrice digitale

Il successo ottenuto da Chiara Ferragni è davvero incredibile. Khaby Lame a parte, nessuno nel panorama italiano può vantare i numeri stratosferici della famosa imprenditrice nata a Cremona il 7 maggio del 1987. Nelle scorse settimane ha compiuto 36 anni e, pur avendo già vissuto anni di carriera strepitosi, non si sente affatto arrivata, anzi.

La moglie del rapper Fedez intende continuare a portare avanti i suoi progetti legati all’intricato universo della moda, senza spaventarsi di fronte alle numerose critiche che spesso riceve. D’altronde, quando un personaggio è così esposto pubblicamente, le polemiche sono all’ordine del giorno. Per Chiara Ferragni e suo marito è assai complicato mantenere intatta la propria privacy sui temi più delicati, anche se entrambi non disdegnano il rapporto più intimo con i loro follower.

Su Instagram Chiara Ferragni ne conta quasi 30 milioni di seguaci e tra questi, neanche a dirlo, non mancano gli haters. E nelle scorse ore ha preso il largo un nuovo caso che vede protagonista proprio l’influencer lombarda. Cosa è successo? Entrando più nello specifico, la Ferragni si è recata in Sicilia (Isole Eolie) per concedersi un po’ di relax in barca all’interno di una cornice stupenda.

Un paesaggio meraviglioso, che però ultimamente è stato a dir poco martoriato dall’esplosione di vari incendi. Ragion per cui la carrellata di foto – relative alla sua vacanza in terra siciliana – pubblicate su Instagram da Chiara Ferragni hanno scatenato l’ira di molte persone, che avrebbero preferito non vedere in primo piano sorrisi, acque azzurre e bikini firmati in un momento così delicato e a tratti tragico.

Proprio in quell’isola che tanto stava soffrendo. “Good Monday” aveva scritto la potente imprenditrice digitale, postando una foto davanti al tramonto a Salina. A quel punto migliaia di utenti social si sono fiondati nella sezione commenti, attaccando duramente l’influencer.

Chiara Ferragni nella bufera dopo la vacanza in Sicilia: la risposta dell’influencer

Ma Chiara Ferragni si è difesa, rispondendo su Instagram alle polemiche che la riguardano direttamente. “Evitate polemiche sterili, i miei post di certo non sono il problema di ciò che sta accadendo“, ha scritto la moglie di Fedez, cercando di difendersi civilmente dagli attacchi ricevuti.

La star di Cremona ha aggiunto: “Il mio post è stato pubblicato prima degli incendi. Tutto questo, chiaramente, è più grande di me e di tutti noi. Se le istituzioni dovessero aver bisogno di me per uscire da questa spiacevole situazione, io sono qui per fare la mia parte“. Insomma, Chiara Ferragni ha pubblicamente dato la propria disponibilità per intervenire anche economicamente e aiutare il territorio siciliano, che sta attraversando un periodo alquanto negativo.

Dal punto di vista umano, la blogger ha già dimostrato in passato, ad esempio durante la pandemia da Covid, di non farsi troppi problemi a elargire denaro in cambio di nulla. Solo per garantire al prossimo un futuro più sereno. Vedremo, dunque, come la Ferragni ha in mente di contribuire a risollevare la regione Sicilia.