Come trovare sempre voli a basso prezzo? Il trucco svelato dall’influencer

Sapevate che esiste un trucco geniale per trovare sempre voli a basso prezzo? Ecco cosa dovete fare, il consiglio dell’influencer

Se ancora non lo avete fatto, è tempo di organizzare le vostre vacanze estive. Che siano intere settimane o pochi giorni, dovete sapere che ci sono alcuni trucchetti utili che vi faranno risparmiare tantissimo. A partire dal viaggio stesso. Se avete deciso di spostarvi in località all’estero o dall’altra parte dell’Italia, molto probabilmente opterete per l’aereo come mezzo di trasporto.

Secondo alcuni recenti studi, oltre alla comodità, ormai i voli costano fino alla metà rispetto ai treni e ai pullman. E con le offerte proposte dalle compagnie low cost come Ryanair, EasyJet e Wizz Air, è possibile raggiungere mete da sogno senza dover spendere un capitale. Esistono però alcuni trucchetti geniali che vi permetteranno di risparmiare ancora più soldi, non vi sembrerà vero! Se seguite tutti i passaggi alla lettera, potrete viaggiare con pochi euro di biglietto.

Come risparmiare sui voli, così trovi sempre i prezzi più bassi

Al giorno d’oggi, con le giuste contromisure e i trucchetti più adatti si possono risparmiare tantissimi soldi per voli di ogni genere. Così potrete trovare sempre i prezzi più bassi senza dover spendere un capitale, non ve ne pentirete e potrete viaggiare per il mondo mantenendo le vostre finanze intatte.

Partiamo dal presupposto che questo “sotterfugio” è indicato principalmente per chi non ha una meta precisa dove voler andare, ma ha solo voglia di partire verso luoghi sconosciuti. Per prima cosa, dovete accedere al sito web di Skyscanner. Si tratta di un portale gratuito che raccoglie tutte le offerte delle varie compagnie aeree, con filtri vari per affinare la ricerca.

Fatto ciò, nella barra iniziale inserite come aeroporto di partenza quello che preferite, mentre per l’arrivo selezionate la voce “Ovunque”. Per quanto riguarda le date, invece, non scegliete giorni precisi ma selezionate interi mesi. Così facendo, in pochi secondi vi spunterà una lista divisa per Paesi con alcuni dei prezzi disponibili per ogni città.

Sceglietene una che potrebbe interessarvi e Skyscanner vi proporrà un calendario con le varie date e i prezzi, così da avere uno specchietto completo di quello che potreste andare a spendere. Giocate un po’ con i giorni, aggiungendone uno o due da una parte o dall’altra o anche togliendone per arrivare alla giusta quadra. Una volta completato il processo, verrete rimandati al sito della compagnia aerea per acquistare i biglietti.