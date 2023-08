Pasta: l’hai sempre preparata nel modo sbagliato | Sale, coperchio, mestolo: ecco come si fa

Forse hai preparato la pasta sempre nel modo sbagliato, e se ti dicessimo che non si prepara affatto così? Svelato il segreto.

Per cucinare un buon piatto di pasta abbiamo bisogno di diversi ingredienti e utensili. Scegliere la cottura perfetta, al dente oppure no e salarla al punto giusto. Nel 2020 c’è stata la sua riscoperta. Definito dagli italiani un alimento essenziale per dieta mediterranea, è un alimento davvero insostituibile per uno stile di vita sano e regolare. Ma se vi dicessimo che l’avete preparata sempre ne modo sbagliato? Vediamo dei consigli di alcuni esperti e di pastai per eccellenza.

Secondo alcuni dati di Unione Italiana Food nell’ultimo anno i consumi di pasta sono aumentati del 5,5% se consideriamo il volume, e del 10% se consideriamo il valore. Si stima che solo nel 2020, nelle dispense degli italiani, siano entrati più di 50 milioni di confezioni di pasta. Questo certifica ancor di più la preferenza assoluta degli italiani in fatto di pasta. Con una punta del +40% nel mese di marzo e del 10% in più tra ottobre e novembre. Tra l’altro, una ricerca DOXA, ha anche evidenziato che 1 italiano su 3 ha cercato di sperimentare nuove ricette di primi per valorizzare al massimo il suo piatto di pasta.

Hai sempre preparato la pasta nel modo sbagliato, prova a prepararla così

Si parla di pasta anche sui social: agli spaghetti e ai rigatoni sono stati dedicati migliaia di foto sui social, con circa 270mila tag solo negli ultimi 6 mesi su Facebook e Instagram. Molte persone però, quando si parla di pasta, non sanno davvero dove mettere le mani. Questo perché magari sono troppo abituati a portarla in tavola ogni giorno che scelgono qualsiasi tipo di formato con qualsiasi tipo di sugo: sbagliatissimo! Vediamo dei consigli per preparare il miglio piatto di pasta.

Prima di tutto, per ottenere un buon risultato, bisogna conoscere bene i tempi di cottura della pasta. 3 italiani su 10, sempre da un’indagine DOXA, si attengono rigorosamente ai tempi indicati sulla confezione, azionando un timer preciso. Il resto, 7 persone su 10, si affidano all’assaggio e all’esperienza.

Bisogna, per ottenere un’ottima cottura, sapere quanta acqua inserire in pentola. Per 100 grammi ad esempio, meno di un litro d’acqua. Questo perché la pasta, così facendo, riesce a cuocere in modo omogeneo e con un perfetto grado di salatura. Conservate sempre un po’ di acqua di cottura, nel caso la pasta si asciugasse e anche per legare la pasta al vostro condimento, grazie agli amidi rilasciati dalla pasta. La quantità di sale invece varia dai 7 ai 10 grammi per ogni etto di pasta.