Test dei fiori: scegli quello che ti attrae di più e scopri un lato della tua personalità che ancora non conosci

In questo test devi scegliere quali sono i fiori che ti attraggono di più così da scoprire un lato della tua personalità che ancora non conoscevi.

Il web è pieno di test che rivelano tratti della personalità e caratteriali di ogni singolo individuo. In questo caso specifico, bisogna individuare quei fiori che attirano di più in quanto hanno un significato ben specifico che appartiene fin dall’antichità e potrebbe aiutare le persone a conoscersi meglio.

I test della personalità non sono solamente utili a ingannare il tempo e svagarsi tra una pausa e l’altra, ma diventano dei veri e propri alleati quando si tratta di approfondire degli aspetti e delle sfumature comportamentali del proprio essere. È un aiuto a comprendersi meglio e anche a capire come ci vedono gli altri.

Internet è pieno di quiz di questo genere, alcuni sono un po’ più complessi, come quelli d’illusione ottica, mentre altri sono più semplici in quanto bisogna scegliere solamente un’immagine. Di quest’ultima categoria è il test dei fiori in cui ci sono quattro composizioni da scegliere.

Test dei fiori, la soluzione che rivela la personalità

Nell’immagine che si vede in alto del test ci sono quattro tipologie di fiori: la lavanda, la rosa, il tulipano e la margherita. Bisogna scegliere uno di questi per scoprire la personalità.

Lavanda: è un fiore che indica fascino e mistero in una persona, ma le sue spighe indicano anche dei tratti caratteriali più ribelli e senza un ordine preciso. Sono proprio le caratteristiche estetiche della lavanda che indicano una personalità generosa e affascinante.

Rosa: è il fiore dell’amore in ogni sua forma, associato spesso ai sentimenti e alla passione. Coloro che lo scelgono hanno una personalità decisa, sono in grado di capire cosa vogliono, anche se a volte capita che non riescono a esternarlo più di tanto.

Tulipano: è un fiore molto bello, anche se ha una breve durata, diventando instabile e in pochissimo tempo perde i suoi petali. Coloro che lo scelgono hanno una personalità incapace di fare progetti a lungo termine, ma sono persone che si impegnano molto per raggiungere i loro obiettivi.

Margherita: è un fiore semplice, preciso e regolare come coloro che lo scelgono. Le persone che lo amano hanno una personalità semplice, ma che non è tacciabile di superficialità. Si tratta di individui con una evidente profondità d’animo.