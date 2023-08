Se ti fa queste domande ti sta tradendo: presta attenzione alle sue parole

Sono (almeno) cinque le domande su cui dobbiamo alzare le antenne per capire se il nostro partner ci sta tradendo. Ecco quali

La paura di essere traditi è forte in molti di noi. Sbagliamo, però, a credere che per capire se il nostro partner ci sta tradendo dobbiamo indagare o fare delle domande. Molto spesso, invece, possiamo capire che lo sta facendo dalle domande che lui o lei ci fanno. Ecco quali sono.

Ormai c’è la consapevolezza che l’infedeltà è uno dei motivi principali per cui le relazioni finiscono. Non serve essere degli investigatori privati per capire se il nostro partner ci sta tradendo. Gli imbroglioni spesso usano le domande come tattica per aiutarli nella loro relazione. Facendo alcune domande, il partner infedele può evitare di farsi coinvolgere nelle sue stesse bugie, nascondere incoerenze e anche mettere a tacere i tuoi sospetti.

Tutto questo può avvenire facilmente se l’imbroglione in questione ha di fronte uno sprovveduto o una sprovveduta. La situazione cambia se, invece, conosciamo i loro trucchi. Ecco, allora, alcune delle domande più comuni che il partner potrebbe fare se ha in atto un tradimento

Puoi capire se ti sta tradendo dalle domande che ti fa

Una prima domanda su cui si devono alzare le antenne è “Perché ti comporti in modo strano?”. Quando si nasconde l’infedeltà a un partner, le persone possono diventare paranoiche riguardo alla verità che viene fuori. Di conseguenza, un traditore potrebbe iniziare a mettere in discussione il comportamento intorno a lui. Quindi la domanda può arrivare anche se il tuo comportamento non è effettivamente cambiato.

Attenzione poi alla domanda strategica “cosa fai stasera?”. Se il partner è molto più curioso riguardo ai tuoi impegni (e prima non lo era particolarmente), potrebbe essere un segno che ha iniziato a commettere infedeltà. Magari si tratta di una domanda fatta per programmare i suoi piani. Altra domanda sospetta è “Pensi che quella persona sia attraente?”. La proiezione, infatti, è un tema enorme che appare spesso quando qualcuno è infedele: è probabile che le persone proiettino quando si sentono in colpa per qualcosa, come un tradimento.

Infine, altre due domande che dovrebbero farci pensare: “Perchè me lo chiedi?”. Qualcuno che tradisce è spesso probabile che metta in imbarazzo anche il proprio partner per mantenere nascosta la propria relazione. E questa domanda può essere il tentativo di ribaltare la situazione ogni volta che si chiede loro qualcosa. Ma la domanda delle domande è: “Mi stai tradendo?”. Ci sarebbe ben poco da aggiungere, ma possiamo dirvi che noi come esseri umani vediamo negli altri ciò con cui noi stessi stiamo effettivamente lottando. Se il partner accusa costantemente di tradirlo, potrebbe essere in realtà che sono loro i veri traditori.