Scoperta dell’infedeltà: cosa fare nei giorni immediatamente successivi, decidi il futuro della tua vita

Scoprire che il nostro partner ha avuto una relazione è scioccante e doloroso: ecco cosa fare nei giorni dopo il trauma

Forse parliamo di una delle cose più traumatiche che possano accadere in una relazione di coppia: scoprire che il nostro partner ha avuto una relazione ci porta in uno stato di prostrazione per diverso tempo. La delusione, infatti, non ci fa essere lucidi. Ma sapere come procedere nei giorni successivi alla scoperta sarà fondamentale per capire come si potrà andare avanti. Un tradimento non significa sempre la fine di una relazione, ma sicuramente ci saranno dei cambiamenti.

Il tradimento, infatti, continua a essere il motivo principale per cui le coppie si lasciano. Ancor più del sentimento che, a volte, va scemando naturalmente. Ancor di più di un’attrazione sessuale che non è più quella di un tempo. E ancor di più dei problemi più vari, quali possano essere quelli legati alla comunicazione o ai continui litigi.

Una tradimento può essere un terremoto che scuote non solo il nostro rapporto, ma anche la nostra vita. Diamo uno sguardo, allora, ai primi passi che possono essere compiuti quando un partner è infedele.

Cosa fare quando si scopre un tradimento

Il primo consiglio che ci sentiamo di darvi è di prendervi del tempo per elaborare e accettare le emozioni. Nei giorni successivi alla scoperta, le emozioni sono le più variegate. Sono comuni sentimenti travolgenti di rabbia, confusione e devastazione. Dovremmo concederci il ​​tempo per elaborare queste emozioni per, eventualmente, ripartire.

Accettiamo che possa essere un processo lungo: queste emozioni non scompariranno dall’oggi al domani. Concedersi del tempo impedirà di prendere decisioni importanti prima di aver avuto il tempo di parlare con il partner e decidere cosa succederà dopo.

La confusione non è nostra amica. Gli esercizi di respirazione sono utili per far rallentare il corpo e la mente ed essere presenti a sé stessi. Fare una passeggiata solitaria può anche aiutare a dare alla mente un momento per essere sereno, allontanandoci dalla situazione difficile. Annotare i sentimenti può essere catartico e aiuterà ad articolare emozioni travolgenti.

Nei giorni successivi alla scoperta dovremo sostenere molte conversazioni scomode e difficili. È però necessario iniziare ad avere conversazioni per capire a che punto è arrivata la coppia e cosa accadrà dopo. Conoscere i modi migliori per comunicare può aiutare a rendere le cose meno dolorose.

Bisogna cercare di contenere la crisi. Una volta passato lo shock iniziale, può essere utile concordare quanto si dirà ai figli, se presenti, alla famiglia e agli amici e quali dettagli rimarranno privati. Avere momenti nella giornata in cui svolgere le normali attività quotidiane sarà essenziale per assicurarsi che nessuna delle due parti si esaurisca. Troppe discussioni su cose dolorose possono portare a sentirsi sopraffatti emotivamente.

Scoprire tutto quello che è successo nella vicenda sarà doloroso. Fare una cronologia di ciò che è accaduto può essere un compito spiacevole ma utile per capire cosa è realmente successo nel corso della relazione. Reagire a una relazione sarà un processo lungo e doloroso. Ma se ne può uscire.