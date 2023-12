Non ingrassi per colpa tua, si tratta di fame emotiva: ecco come combatterla definitivamente

Spesso, nel momento in cui si ingrassa, la causa è da ricercare in una fame emotiva. Vediamo insieme in che modo sconfiggerla.

Nel momento in cui ci si sente tristi o stressati, una delle cose che che molti fanno è quella di mangiare. Infatti, numerose sono le persone che vanno a trovare consolazione e rifugio del cibo. Fortunatamente vi è la possibilità di “evitare di mangiare con le emozioni”. Vediamo insieme come.

Quando prevale in noi una sensazione di tristezza, rabbia o noia, spesso si tende a sfogare le proprie emozioni con il cibo. Un qualcosa che all’inizio è come un tipico meccanismo di difesa, ma che però può trasformarsi lentamente in un’abitudine alimentare negativa. Ed è per questo motivo che bisogna riuscire a riconoscerla per poterla risolvere.

Come eliminare la fame emotiva

Differentemente da come accade per quella fisiologica, la fame emotiva non ha nessun scopo di sopravvivenza. Questa infatti non deriva da un bisogno dell’organismo ma soltanto da uno stato emotivo profondo. In genere l’appetito si presenta con suoni nel sistema digestivo che ci ricordano che abbiamo bisogno di mangiare. Ma, nel caso in cui non si sente lo stomaco che brontola, è poco probabile che si tratti di vera fame. Tuttavia, si confonde con l’appetenza vera e propria.

Ed è per questo motivo che nel momento in cui andiamo alla ricerca di cibi di consolazione, in realtà si ha bisogno soltanto di idratazione. Bere acqua oppure caffè o tisane, è una delle prime cose da fare. È importante tenere a mente che consumare anche frutta, verdura e zuppe contribuisce a tenere sotto controllo il proprio livello di idratazione. Infatti, nel caso in cui i dolcetti di confort risultino essere in bella mostra, sarà molto complicato cercare di evitarli.

In base ad una ricerca resa nota dal National Center Biotechnology Information, il non riuscire a resistere a cibi allettanti, è un qualcosa causato da percorsi di neurali che vanno a bloccare il processo decisionale. Quindi, il consiglio da seguire è non acquistare tali cibi, soprattutto quelli in cui vi sono zuccheri aggiunti. Altro suggerimento è di andare a fare la spesa solo nel momento in cui si hanno le idee chiare.

Se si riesce a pianificare un menù nutriente, si diminuirà la probabilità di inserire nel carrello dei prodotti per nulla salutari. Bisogna prestare molta attenzione anche al consumo di alcool, il quale può incrementare l’appetito. Altra cosa da non fare è accendere la televisione nel momento in cui si mangia, né tanto meno stare davanti a tablet e cellulari. Bisogna soltanto concentrarsi sul cibo che si sta consumando e masticare lentamente.

Importante è anche dedicarsi all’esercizio fisico. Questo, infatti, oltre a migliorare l’umore, riesce a sopprimere l’appetito. Se non si può uscire di casa, si può scegliere anche di fare attività fisica al chiuso. Quindi, nel momento in cui ci si sente emotivamente affamati, bisogna cercare di ascoltare il proprio corpo e chiedersi se si ha davvero appetito o se sia soltanto uno stato emotivo a spingerci a mangiare.