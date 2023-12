Anna Tatangelo sbarca su un noto sito. La cantante lo annuncia così: nessuno se lo aspettava

La famosa cantante approda su uno dei siti web più utilizzati del periodo. I fan di Anna Tatangelo sono stupiti, ecco come hanno reagito.

Ragazza prodigio della canzone italiana, Anna Tatangelo vanta una carriera costellata di successi. Originaria di Sora, nel Lazio, la cantante debutta nel mondo della discografia nel 2001, all’età di 14 anni, con il singolo Dov’è il coraggio. Raggiunge il successo mediatico e di pubblico soltanto l’anno successivo, grazie alla vittoria al Festival di Sanremo 2002 con il brano Doppiamente fragili.

Il suo repertorio è costituito principalmente da musica pop con leggere influenze della corrente neo-melodica. Nel corso degli anni, ha spesso affrontato nelle sue canzoni diversi temi sociali di attualità, come quelli dell’emancipazione femminile, dell’omosessualità, dell’anoressia e della violenza sulle donne, motivo per cui è sempre stata molto apprezzata dagli ascoltatori.

Anna Tatangelo è stata legata sentimentalmente e artisticamente al cantautore Gigi D’Alessio per oltre dieci anni, con cui ha composto e scritto molti successi intramontabili. All’attività musicale e di cantautrice, alterna anche quella secondaria televisiva, che ha sperimentato conducendo dal 2004 al 2006 il varietà Playlist Italia, sul canale Video Italia. Oggi l’artista ha intrapreso una relazione sentimentale con Mattia Narducci, con cui si frequenta da qualche tempo e l’amore tra i due sembra andare a gonfie vele.

Anna Tatangelo approda sul noto sito web: i fan sono increduli

La cantante di Sora è molto attiva sui social, in particolare sul suo profilo Instagram, dove pubblica diverse foto e video promozionali e in compagnia del figlio. Anna Tatangelo si mostra ai suoi fan sempre in splendida forma, ospite di tantissimi programmi televisivi, costantemente impegnata nella produzione di campagne pubblicitarie in qualità di testimonial e intenta a proseguire con la sua professione principale, la musica.

L’ultima storia Instagram della cantante ha stupito molti suoi followers. Anna Tatangelo ha aperto un profilo personale su un sito noto, diventato molto popolare in questi tempi. Stiamo parlando di Vinted, celebre piattaforma in cui gli utenti di tutto il mondo possono vendere oggetti e vestiti usati.

La cantante ha intenzione di svuotare il suo armadio e di vendere i propri capi a chi fosse interessato. I fan sono accorsi sulla piattaforma per sbirciare nell’armadio di Anna Tatangelo e scoprire quali sono gli abiti messi in vendita dall’artista. La sua idea rappresenta un bel modo di insegnare il riciclo al proprio pubblico, con un occhio di riguardo nei confronti dell’ambiente.