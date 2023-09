L’esperto del sonno condivide uno spuntino gustoso che dovresti dare a tuo figlio per aiutarlo ad addormentarsi più velocemente

Un esperto del sonno molto quotato ci dice come far addormentare i nostri ragazzi con uno spuntino gustoso in vista della ripresa della scuola

Soprattutto in questo mese di settembre che segna la ripresa dell’attività scolastica, è importante che i nostri bambini riprendano i ritmi giusti di sonno e veglia in modo tale da avviarsi al ritorno in aula in forza e al pieno delle loro capacità. In tal senso, ci sembra davvero utile condividere con voi il consiglio fornito da un esperto del sonno molto noto nel Regno Unito: uno spuntino gustoso che dovremmo dare ai nostri figli per aiutarli ad addormentarsi più velocemente.

Non dimentichiamoci, infatti, che i nostri ragazzi vengono da mesi di vacanza, in cui il loro ritmo tra sonno e veglia si è alterato non poco rispetto a quella che dovrebbe essere la normalità per farli rendere al massimo tra i banchi di scuola. Serve, quindi, che venga ricreata una nuova (vecchia) routine al fine di riportarli in carreggiata.

E, però, non si fa tutto in un attimo, con la bacchetta magica. Potremmo avere qualche difficoltà a riportare i nostri ragazzi alla normalità. Ma ci sono dei modi con cui possiamo aiutarli. Uno di questi ce lo fornisce Martin Seeley, esperto del sonno molto conosciuto soprattutto nel Regno Unito.

Lo spuntino gustoso per aiutare i nostri figli ad addormentarsi

Seeley sostiene infatti che ciò che i nostri figli mangiano prima di andare a dormire può contribuire non poco ad aiutarli a passare una notte serena e con un sonno rigenerante. Condizione che, lo ricordiamo, è fondamentale per la piena attività psicofisica, tanto per gli adulti, quanto per i bambini.

Ebbene, Seeley consiglia di dare ai bambini dei biscotti d’avena, poiché alimenti come biscotti d’avena, banane e latte contengono un aminoacido chiamato triptofano. Questo li fa sentire sonnolenti e, quindi, con più probabilità di addormentarsi. Secondo i consigli dell’esperto del sonno, questi alimenti dovrebbero essere consumati un’ora prima di andare a dormire per essere assorbiti correttamente.

Ovviamente, accanto a questo, servono delle regole, seppur con flessibilità. I nostri ragazzi, infatti, tenderanno sempre a provare a procrastinare il momento in cui andare a dormire. Ed è qui che non bisogna cedere: bisogna essere fermi, senza, tuttavia, perdere la dolcezza e la ragionevolezza. Ma i nostri bambini devono sapere che, una volta a letto, devono rimanere a letto fino al mattino.

Infine, un consiglio che, in realtà, dovrebbe valere per tutti: no ai dispositivi elettronici prima di andare a dormire. La luce blu emessa da tablet e telefoni può ingannare la sua mente facendogli credere che sia giorno. In più le radiazioni dei dispositivi contrastano la tendenza del nostro corpo a produrre melatonina, fondamentale per favorire il ciclo del sonno.