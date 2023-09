In Italia c’è un piccolo Canada che ti lascerà senza fiato

Se amate il Canada con i suoi panorami naturali mozzafiato, in Italia c’è un luogo che fa sicuramente per voi: è straordinario

Siamo purtroppo agli sgoccioli della stagione estiva ma questo non significa che non ci sia più tempo per un weekend fuori porta. Il mese di settembre, infatti, ci sta regalando bellissime giornate di sole ed è proprio il caso di approfittarne. Se ciò che più vi rilassa è la natura incontaminata, così come quella del Canada, c’è un luogo in Italia che non potete perdervi.

È vero, noi italiani siamo molto fortunati. Ce n’è davvero per tutti i gusti: ci sono i mari, bellissimi e cristallini, dove trascorrere una settimana all’insegna del sole e del caldo e ci sono anche le montagne, altissime e dove la natura vive incontaminata. Abbiamo poi meravigliose città d’arte, antichi borghi di origine medioevale o metropoli tecnologiche e moderne, come Milano. Se ciò che più vi piace è la natura e la pace che regala, non perdetevi questa meta: è meravigliosa.

Parco Naturale Mont Avic: un piccolo Canada in Italia

Ci troviamo in Valle d’Aosta, una delle regioni più amate dagli appassionati di montagna e di natura. Il luogo di cui vi parliamo è il Parco Naturale Mont Avic, istituito nel 1989 per preservare una delle aree più selvagge di questa regione d’Italia, cioè quella del bacino del torrente Chalamy nel comune di Champdepraz. Nel 2003 il parco è stato ampliato e oggi la sua superficie supera i 5700 ettari, con un’altitudine massima di 3185 m della vetta del Mont Glacier.

Una delle caratteristiche peculiari di questo parco è la presenza di molti laghi e zone umide, quindi di rocce che danno origine a suoli poco profondi e piuttosto poveri. La vegetazione si caratterizza quindi per la presenza di pino uncinato e di molti funghi: se ne contano più di 100 specie diverse, all’interno del parco. A livello faunistico, invece, sono presenti molte specie di insetti, tra cui più di 1100 specie di farfalle e più di 100 specie di coleotteri.

Tra i vertebrati, impossibile non citare lo stambecco, l’aquila reale, la pernice bianca, la lepre, il fagiano di monte, il picchio nero e l’astore. Sono inoltre presenti, nelle zone più rocciose, anche la marmotta e il camoscio. Si segnalano inoltre più di 100 specie di uccelli, tra cui tre coppie fisse di aquile reali. Insomma, questo parco è una vera e propria immersione nella natura più incontaminata: non potete perdervelo.