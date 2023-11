Ci sono almeno 5 ragioni per cui una persona è per noi irresistibilmente attraente, solo per noi

Le regole dell’attrazione sono sempre molto complesse: ecco cosa ci fa essere irresistibili per gli altri. Cose che piacciono solo singolarmente

Non è bello ciò che è bello, è bello ciò che piace. Potremmo sintetizzare così il concetto. Già, perché ognuno di noi può essere attraente per qualcuno, nel mondo. O, almeno, si spera sia così. Ma ci sono almeno cinque motivi per cui troveremo, magari solo noi, attraente qualcuno. Ecco quali.

Insomma, le regole dell’attrazione sono sempre molto complesse. Questo ormai dovremmo saperlo molto bene. E quindi non dovremmo sorprenderci se c’è qualche dettaglio, magari insignificante per molti, che notiamo in una persona e che ci piace moltissimo.

Così come non dovremmo affatto sorprenderci se qualcosa in noi, che potremmo anche considerare un difetto o una imperfezione, possa colpire qualcuno. Ci sono almeno cinque ragioni che regolano questi meccanismi molto particolari: andiamo a vedere quali sono.

5 ragioni per cui una persona è per noi irresistibilmente attraente, solo per noi

Secondo una ricerca, le donne associano la voce più bassa degli uomini alla maturità, ritenendola quindi più attraente. Insomma, una voce profonda e tenebrosa, può sicuramente influenzare l’attrazione di una donna nei confronti di un uomo.

Al contrario, parlando di attrazione femminile verso gli uomini, la proporzione della vita rispetto ai fianchi è da sempre considerata una delle caratteristiche più importanti nell’aspetto di una donna. E come mostrano alcune ricerche, più basso è il rapporto vita-fianchi, più una donna sembra attraente per un uomo. Insomma, ormai le donne dovrebbero saperlo: il magro piace solo alle donne.

C’è poi uno studio che mostra che le preferenze alimentari possono effettivamente rendere un uomo più attraente per una donna. L’odore degli uomini che mangiavano frutta e verdura di recente è considerato molto più preferibile rispetto agli uomini che mangiano principalmente cibi come pane e pasta.

A proposito di odore e odori. Il profumo di una donna può effettivamente influenzare quanto essa sembri attraente agli occhi degli uomini. Ma questo è vero per un odore particolare: quello basato sugli ormoni riproduttivi delle donne. Come mostra una ricerca, le donne sono molto più attraenti per gli uomini durante la fase dell’ovulazione perché il livello degli ormoni in quel momento è più alto.

Dall’olfatto al gusto, nei cinque sensi, il passo è breve: il gusto di una persona può davvero renderla più o meno attraente per noi. Il gusto non solo di un bacio sulle labbra, ma anche del sapore della pelle è considerato fondamentale, tanto per le donne, quanto per gli uomini.