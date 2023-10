Bad Bunny, successo e lusso: non immaginereste mai quanto paga per un appartamento in affitto

Bad Bunny è attualmente uno dei rapper più famosi e richiesti al mondo. I suoi guadagni sono altissimi, come il valore del suo appartamento.

La fama di Bad Bunny negli ultimi 10 anni è andata soltanto crescendo. Da semi sconosciuto rapper portoricano, Bad Bunny è oggi una delle figure musicali più richieste al mondo, fa concerti ovunque e grazie al suo lavoro come produttore fa anche un sacco di soldi.

All’età di soli 29 anni, il rapper portoricano può dire senza troppa modestia di aver raggiunto il successo. I suoi pezzi musicali sono richiesti ovunque nel mondo, la sua fanbase è immensa e travalica i confini del continente americano. Il suo successo gli ha permesso collaborazioni importantissime sia dentro che fuori il mondo della musica. Nel recente passato è stato coinvolto nei programmi di wrestling della WWE e si parla da tempo di una sua comparsa nei set cinematografici di Hollywood.

Tanto successo spesso e volentieri significa anche tanti soldi e Bad Bunny ne ha veramente tanti. Non solo come cantante e personaggio pubblico, ma anche la sua carriera come produttore discografico garantiscono al giovane rapper delle entrate astronomiche, capaci di garantire uno stile di vita da invidia. Sebbene di base abiti nella sua amata Puerto Rico, Bad Bunny trascorre un sacco di tempo a New York, in un appartamento in affitto a Manhattan. Un affitto a Manhattan di base non è uno scherzo. I canoni d’affitto nei grandi grattacieli e palazzi della Grande Mela sono altissimi e diventano mano a mano più alti più si sale in alto. Senza troppe sorprese, una superstar come Bad Bunny abita in un attico.

Un appartamento a Manhattan

L’appartamento che Bad Bunny prende in affitto misura 423 mq, con 4 camere da letto dotate di altrettanti bagni e una toilette. A questo si aggiungono i 4 terrazzi, il più grande dei quali di 426 mq con cucina esterna, piscina e zona relax. I soffitti sono alti 3,5 m, ha pavimenti in rovere, pannelli in legno e porte importate direttamente dall’Italia. Un appartamento estremamente lussuoso con un valore sul mercato immobiliare di 17,5 milioni di euro per cui Bad Bunny paga un affitto pari a 142.500 euro al mese.

Questa non è neanche l’unica grande proprietà del rapper portoricano. A parte la sua dimora abituale in Puerto Rico, Bad Bunny ha recentemente acquistato un’altra proprietà a Los Angeles, nel rinomato quartiere Hollywood Hills. Questa proprietà, acquistata per 9 milioni di dollari, comprende 8 camere da letto e altrettanti bagni, soggiorno, sala da pranzo, cucina, piscina all’aperto e garage per 8 veicoli.

Uno stile di vita unico

In quanto musicista e adesso aspirante attore e wrestler, Bad Bunny ha la necessità di spostarsi molto spesso in varie location fisse, quindi ha senso che si sia preso delle proprietà in quei luoghi in cui pensa di stare più spesso.

Pure senza abbandonare mai la sua adorata Puerto Rico, il rapper ha deciso di concedersi qualche comodità anche quando è fuori casa. Potendosi permettere il meglio si è scelto il meglio possibile.