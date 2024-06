Le azioni HERA sono tra le meno scambiate tra le quelle a maggiore capitalizzazione del Ftse Mib. Un’altra caratteristica del titolo HERA, poi, è che, dopo Banca Mediolanum che ha una percentuale del 100%, è quella con la maggiore percentuale di indicazioni Buy da parte degli analisti, 86%. Nonostante queste indicazioni positive, però, la settimana in corso potrebbe avere un impatto ribassista sul futuro della multi utility.

I punti di forza e di debolezza di HERA

Secondo gli analisti, il valore aziendale rispetto alle vendite è basso, segnalando che l’azienda è sottovalutata. Questa caratteristica potrebbe interessare anche gli investitori che cercano azioni con alti dividendi. In questo modo, infatti, andrebbero a comprare un’azienda sottovalutata e dal dividendo superiore al 4%.

Negli ultimi dodici mesi, gli esperti hanno costantemente aumentato le loro previsioni sugli utili per l’anno fiscale successivo, e raccomandano per lo più di sovrappesare o acquistare le azioni della società. Inoltre, le opinioni degli analisti su questa società sono state revisionate positivamente nell’ultimo anno, evidenziando una buona visibilità sulle prospettive commerciali del gruppo. Tuttavia, ci sono delle criticità. Gli analisti stimano che il gruppo abbia tra le prospettive di crescita più basse. Inoltre, l’outlook di crescita degli utili dell’azienda manca di slancio, e la mancanza di profitti è un punto debole preoccupante. La valutazione dell’azienda è considerata particolarmente alta rispetto ai flussi di cassa generati dalla sua attività. Inoltre, le previsioni di vendita dell’azienda per i prossimi anni sono state riviste al ribasso, suggerendo un ulteriore rallentamento dell’attività commerciale.

Volumi ridotti al lumicino e le azioni HERA rimangono stabili: le indicazioni dell’analisi grafica

La debolezza delle ultime settimane sta mettendo in forte difficoltà l’impostazione rialzista del titolo HERA (linea continua). Una chiusura settimanale inferiore a 3,387 €, infatti, potrebbe fare invertire la tendenza al ribasso e spingere le quotazioni secondo lo scenario indicato in figura dalla linea tratteggiata.

Lettura consigliata

Le azioni ERG si confermano tra le più deboli del Ftse Mib