Quattro banche hanno dominato la classifica delle migliori performance settimanali, le attese per queste azioni

La settimana del Ftse Mib è stata molto nervosa con continui capovolgimenti di fronte. La chiusura, però, è stata al rialzo grazie a quattro banche che hanno guidato la classifica dei rialzi: Banca MPS, BPER Banca, Banca Popolare Sondrio e Intesa Sanpaolo con quest’ultima che ha registrato un rialzo di circa il 7%. In questo articolo riportato le previsioni dell’analisi grafica per queste quattro azioni.

Il rafforzamento delle azioni Banca MPS è impressionante

Come si vede dal grafico, le azioni di Banca MPS hanno visto aumentare la loro forza relativa rispetto al Ftse Mib in maniera incredibile negli ultimi mesi. Tanto che se il rialzo dovesse continuare il titolo potrebbe avere una forza relativa all’indice generale di Piazza Affari.

Allo stato attuale la tendenza in corso è rialzista e si dovrebbe sviluppare secondo lo scenario indicato in figura. Solo una chiusura settimanale inferiore a 3,244 € potrebbe mettere in crisi il rialzo e spingere le quotazioni al ribasso.

Di particolare interesse è anche il dividendo che alle quotazioni attuali è pari a circa il 5,8%.

Dopo qualche settimana di incertezza le azioni BPER Banca ripartono al rialzo

Le azioni BPER Banca sono state tra le migliori sia dell’ultimo anno che da inizio anno. La loro forza, quindi, è fuori discussione e il rialzo potrebbe continuare secondo lo scenario indicato in figura. Solo una chiusura settimanale inferiore a 4,14 € potrebbe mettere in crisi lo scenario rialzista.

Di particolare interesse è anche il dividendo che alle quotazioni attuali è pari a circa il 6,4%.

Eccezionale prova di forza delle azioni Banca Popolare Sondrio che non accennano a rallentare la loro corsa

La tendenza in corso sul titolo è saldamente rialzista e rimarrà tale fino a quando il supporto in area 6,673 € resisterà alle pressioni ribassiste. Sotto questo livello, infatti, le quotazioni potrebbero accelerare al ribasso.

Di particolare interesse è anche il dividendo che alle quotazioni attuali è superiore al 7,5%.

Il rialzo della regina delle banche italiane e arrivato al capolinea?

La tendenza in corso è rialzista, ma le quotazioni hanno quasi raggiunto il livello dove è massima la probabilità di assistere a un’inversione ribassista. Fare, quindi, molta attenzione.

Di particolare interesse è anche il dividendo che alle quotazioni attuali è pari a circa l’8,5%.

