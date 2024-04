La BMW serie 5 de L’Ispettore Derrick e tutte le altre auto iconiche comparse nella mitica serie tedesca

L’Ispettore Derrick è una serie televisiva tedesca di grande successo, prodotta dalla ZDF e trasmessa per la prima volta nel 1974. La serie segue le indagini dell’Ispettore capo Stephan Derrick, interpretato da Horst Tappert, e del suo assistente Harry Klein, interpretato da Fritz Wepper.

Ambientata a Monaco di Baviera, la trama de L’Ispettore Derrick ruota attorno alla risoluzione di omicidi e altri crimini e vede Derrick affrontare ogni caso con intelligenza e dedizione. Oltre agli avvincenti misteri, la serie è nota anche per la sua atmosfera cupa e per le riflessioni morali che suscita. Ma anche per le tante auto presenti nelle varie puntate, modelli epici che hanno fatto la storia della televisione e dell’automobilismo.

Stephan Derrick è un investigatore rigoroso e riflessivo, caratterizzato da un approccio calmo ma deciso alla risoluzione dei casi. La sua saggezza e la sua empatia lo rendono un personaggio affascinante e amato dal pubblico. La bellezza e il fascino di Monaco forniscono lo sfondo perfetto per le indagini di Derrick. Le strade pittoresche, gli eleganti edifici e i quartieri caratteristici contribuiscono a creare un’atmosfera unica che ha contribuito al successo della serie. Nonostante sia una produzione tedesca, L’ispettore Derrick ha goduto di grande popolarità anche al di fuori dei confini nazionali, diventando una delle serie televisive più viste al mondo. Oltre ai protagonisti, la serie presenta una varietà di personaggi secondari, ma anche di auto mitiche molto ricercate dai collezionisti più facoltosi.

Tanti modelli con alte prestazioni

Nei primi episodi, Stephan Derrick e Harry Klein guidano una BMW 525. La prima BMW Serie 5, progettata dal designer Paul Bracq, venne lanciata sul mercato nel 1972 come successore della Neue Klasse E115. Il veicolo ha la denominazione di serie E12. Questa prima auto fu offerta solo come modello a quattro porte. Inizialmente, la BMW E12 veniva costruita solo nello stabilimento principale di Monaco. Dopo il completamento del nuovo sito produttivo a Dingolfing nel 1973, la produzione venne gradualmente trasferita lì. Nel 1975, la BMW smise completamente di produrre la serie 5 a Monaco. La BMW E12 venne prodotta in Germania fino alla metà del 1981.

Gli episodi in cui è presente la Serie 5 precedono quelli in cui compare la successiva E28. Quindi avverrà il passaggio fondamentale ai veicoli della serie BMW 7, inizialmente con la E23, poi con la E32 e, nell’ultima serie, la E38. Le pronunciate borse sotto gli occhi di Derrick hanno ispirato l’editore di una rivista automobilistica a chiamare la BMW Serie 3 del 1998 Modello Derrick a causa della forma dei suoi fari. Questo dettaglio è stato rapidamente ripreso e copiato da colleghi e lettori. Anche i dipendenti BMW internamente chiamavano le auto della serie E46 come Le borse, un nomignolo legato al famoso detective.

La BMW serie 5 e le altre auto della serie

Nei 24 anni di Derrick, sono state presentate diverse auto d’epoca o youngtimer che hanno contribuito al fascino della serie. L’Alfa Romeo Giulia Super è una vettura prodotta tra il 1962 e il 1978. Compare nell’episodio 14 intitolato Il giorno dopo l’omicidio, di proprietà di Mario nella puntata, ha la targa M-JM 979. La Chevrolet Camaro di 2a generazione è apparsa nell’episodio 13, intitolato Il giovane amico di Kamilla. Di proprietà del Sig. Selm, il veicolo è identificato con la targa M-MM 656. La Citroen 2CV presente nell’episodio 30 chiamato Giallo Lui, era di proprietà di un invitato al matrimonio. La vettura è identificata con la targa M-KA 2641. Questi modelli sono rintracciabili e possono essere acquistati dai collezionisti che sono interessati.

La Ford Mustang 1 Cabriolet è una delle più desiderate. Apparsa nell’episodio 91 intitolato Una trappola per Derrick, nell’episodio era di proprietà dell’ispettore senior Derrick. Il veicolo è identificato con la targa M-ZJ 3804. Nell’episodio Segni di violenza, compare la Audi 100C1, Audi di classe, costruita tra il 1968 e il 1976. È stata utilizzata dal Dott. Manfred Rieger, anche se la targa specifica non è stata menzionata. Il valore di queste auto non può essere determinato a priori. È necessario capire le esigenze dei proprietari prima di effettuare una proposta di acquisto. Avere una di queste auto nel nostro garage, renderebbe la collezione di incredibile valore.