Parental Control, lecito spiare il telefono dei figli? Dove finisce il diritto dei genitori e inizia quello di privacy

Parental Control: quante volte hai controllato il telefono di tuo figlio di nascosto? Ecco cosa puoi e non puoi fare secondo la Legge

Oggi è tutto diverso: gli smartphone hanno aumentato la socialità, ma purtroppo anche la possibilità di farsi del male. Se si è troppo piccoli per identificare il pericolo, si corrono tanti rischi. Per tenere tra le mani uno strumento potente come può essere uno smartphone, bisogna essere ben coscienti dei pericoli che si corrono.

Oggi, rispetto a quando eravamo piccoli noi, sono cambiate tante cose. La nostra generazione e quella dei nostri genitori era abituata a lasciar correre i bambini da soli per strada, giocare a pallone nel cortile di casa. Si lasciava che i bimbi giocassero soli fino all’ora di cena, quando le mamme urlavano dal balcone per farli tornare. Queste erano libertà che oggi sembra impossibile potersi prendere. Il mondo non è più sicuro come lo era tanti anni fa, i bambini di oggi non possono correre il rischio di giocare da soli per strada.

Parental Control: ecco come non violare la privacy dei figli

Oggi se un genitore vuole lasciare libero un figlio, deve farlo a determinate condizioni. Deve dare lui uno strumento per poterlo controllare. Un telefono che sia possibile geolocalizzare, per capire sempre in qualsiasi momento dove si trova.

Quando quello stesso figlio poi diventa adolescente, le cose sembrano diventare un bel po’ complicate. Iniziano i primi turbamenti, i primi segreti, le prime esperienze. E tu sei li che fremi, che vorresti sapere cosa succede nella vita di quello che era il tuo bambino e che oggi non lo è più. Quante volte hai provato a spiare il telefono del tuo figlio/figlia?

Sicuramente molte. Ti sei mai informata di quanto fosse legale farlo? A quanto pare no. Se cerchi di entrare di nascosto nel telefono di tuo figlio potresti essere accusato di violare la sua privacy. Certo, puoi ancora geolocalizzare lo smartphone, ma devi stare attento a non violare certi limiti. Per esempio, anche pedinare può essere legale.

A patto che questo pedinare non diventi sistematico e non porti disagio nell’altra persona. Insomma, caro genitore curioso, devi stare molto attento a non essere troppo invadente. Ne va della privacy di tuo figlio, che nonostante tutto, è una persona con una propria volontà e una propria vita.

Il ruolo dei genitori, oggi, può essere decisamente difficile. Quindi, attento a non esagerare con il Parental Control.