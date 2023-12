Nuovo Bonus per la connessione Internet: a chi spetta e come fare richiesta

Il prossimo anno arriverà un nuovo bonus Internet e fibra per le famiglie: ecco a chi spetta e come ottenere un voucher per la banda larga.

Col 2024 è prevista l’introduzione di un nuovo bonus Internet per le famiglie. Secondo le prime anticipazioni, la misura consisterà in un voucher da utilizzare come sconto sull’installazione della banda larga e sul canone.

Infratel, la società in house del ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha aperto la consultazione pubblica che dovrebbe portare, dal 2024, alla partenza di un bonus Internet per le famiglie. Ad avere diritto alla nuova agevolazione dovrebbero essere i privati che, facendo domanda, potrebbero avere la possibilità di ottenere un voucher per installare la banda larga. Ecco quello che c’è da sapere su requisiti, importi e modalità per avere il nuovo incentivo.

Bonus Internet 2024: importo, requisiti e modalità di domanda

Si era pensato inizialmente a un bonus Internet del valore di 300 euro. Abbassando l’importo, però, sarà possibile ampliare la platea dei potenziali beneficiari. Le risorse stanziate sono pari a 400 milioni di euro. Il voucher per l’incentivo sarà dunque di 100 euro.

Come spiega una nota, il contributo sarà erogato “sotto forma di sconto sul prezzo di attivazione (ove presente) e sull’importo dei canoni di erogazione del servizio, compresa la fornitura dei relativi apparati elettronici (CPE), per un periodo fino a 24 mesi”. Resta da capire quali sono i requisiti per poter usufruire del bonus.

Innanzitutto, non saranno previste delle soglie Isee o altri limiti di reddito per poter richiedere il voucher da 100 euro. Il bonus spetterà invece alle famiglie che, al momento della richiesta del bonus, non disporranno di una connessione Internet, oppure a quelle che hanno una connessione con velocità di download inferiore a 30 Mbit/s.

Nel caso delle nuove attivazioni, potranno ottenere il bonus solo le famiglie che negli ultimi 6 mesi non hanno avuto alcuna connessione a Internet. Anche per il cambio di operatore il bonus resterà attivo. Ad esempio è previsto uno sconto di 10 euro mensili per 10 mesi (pari a 100 euro totali) in caso di cambio operatore dopo due mesi. Con quello successivo rimarranno 80 euro a disposizione di bonus.

Ancora non sono noti i dettagli sulle modalità per richiedere il bonus Internet 2024 che, salvo imprevisti, dovrebbe essere fruibile a partire dalla seconda metà del prossimo anno. Tra qualche settimana dovremmo sapersene di più su come fare domanda. Intanto, spiega Infratel, gli operatori interessati avranno modo di “inviare commenti e osservazioni sul quesito in consultazione, entro l’11 gennaio 2024”.