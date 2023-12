Pier Silvio Berlusconi e la Toffanin hanno un accordo segreto: succederà a breve

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin sono agli sgoccioli? Sembrava ci fosse aria di crisi nella coppia più consolidata, ma invece…

Dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, il patron di Mediaset Pier Silvio ha avuto un gran da fare. L’ereditiere ha preso le redini della società e ha dovuto riformare i palinsesti dell’emittente, che ha decine di canali. L’imprenditore ha avuto molto da pensare, tanto che si era vociferato di una crisi con Silvia Toffanin. La conduttrice è alle redini di Verissimo, la trasmissione che va in onda la domenica su Canale 5.

Come tutti sapranno la coppia non è sposata ma sono insieme dal 2002 e hanno avuto due figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. I due sono parecchio riservati e il gossip non tratta molto della loro relazione, tuttavia alcune indiscrezioni parlano di un accordo segreto tra i due. Lei, ragazza della porta accanto, lui ricco imprenditore, sono rimasti folgorati tanto che è scattato un amore nato ai tempi di Passaparola, game show dove la Toffanin lavorava come Letterina.

Pier Silvio Berlusconi e Toffanin: spunta un accordo segreto

A differenza di suo padre, Pier Silvio Berlusconi non è un playboy e non c’è mai stato nessuno scandalo che lo ha coinvolto con altre donne. L’imprenditore è sempre stato molto rispettoso nei confronti di Silvia Toffanin, anche se non le ha mai chiesto la mano. La loro relazione dura da più di 20 anni e c’è sempre stata reciproca fedeltà. E allora perché si parla di crisi, che tipo di accordo segreto c’è tra i due?

Le indiscrezioni raccontano di un’imminente matrimonio tra i due. Finalmente, dopo tanti anni, l’imprenditore è pronto a chiedere la mano della Toffanin. Sebbene l’ex letterina non abbia mai sognato di indossare l’abito bianco, sembra che ci sia stato un cambio di opinione con il tempo. Pare che il sindaco di Portofino sia stato avvisato delle prossime nozze di Pier Silvio e Silvia, ma ancora non si sa la data.

Infatti si parla solo di rumors, che si concentrano perfino sul luogo prenotato dalla coppia per celebrare il fatidico sì. La chiesa potrebbe essere quella di San Sebastiano al Colletto. A differenza della sua ex collega Ilary Blasi, Silvia Toffanin non ha intenzione di separarsi da Pier Silvio. Il loro amore è sempre più ardente e le voci su un possibile matrimonio dimostrano che la relazione si fa sempre più forte con il passare del tempo.