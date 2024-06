I massimi storici di Sanlorenzo potrebbero essere a portata di mano, ma una battuta di arresto potrebbe arrivare proprio dalla settimana in corso. Decisiva, quindi, potrebbe essere la seduta di venerdì.

La società Sanlorenzo già prepara i suoi lussuosi yatch alle sfide green del futuro

Dopo un decennio dedicato all’innovazione con designer di fama come Rodolfo Dordoni, Citterio Viel, Piero Lissoni, Patricia Urquiola e Studio Christian Liaigre, il cantiere di Ameglia, leader nel mercato yacht e superyacht, ha fissato come obiettivi per il 2030 la sostenibilità e la rivoluzione tecnologica. Un esempio significativo è il varo del superyacht 50Steel, che utilizza un sistema di fuel cell a metanolo verde, sviluppato con Siemens Energy, per la gestione della hotellerie di bordo. Questo sistema trasforma il metanolo in idrogeno per generare energia elettrica, permettendo una navigazione prolungata a zero emissioni.

Il superyacht introduce anche innovazioni spaziali significative, grazie a Studio Zuccon International Project e Piero Lissoni. La HER (Hidden Engine Room), un brevetto Sanlorenzo, consente di distribuire la propulsione su un unico livello, liberando spazio nel lower deck per un salone, una palestra e una spa. Il layout innovativo si sviluppa su cinque ponti sfalsati, con un salone a tre livelli e vetrate a doppia altezza, connessi da una scala elicoidale, firma distintiva di Lissoni.

Le raccomandazioni degli analisti

Negli ultimi tre mesi sono cinque gli analisti che hanno espresso un giudizio sul titolo Sanlorenzo. Il rating medio è Compra adesso con un prezzo obiettivo medio a un anno che esprime una sottovalutazione di poco superiore al 20%.

Nuovi massimi storici in arrivo per le azioni Sanlorenzo? Le indicazioni dell’analisi grafica

La tendenza in corso è rialzista con le quotazioni che si trovano in prossimità dei massimi storici. Tuttavia, la settimana in corso potrebbe chiudere sotto il supporto in area 42,70 €. In questo caso la tendenza potrebbe immediatamente invertire al ribasso. Qualora, invece, si dovesse confermare il break di area 42,70 €, le quotazioni potrebbero accelerare al rialzo secondo lo scenario indicato in figura.

