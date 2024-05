Neanche l’ottima trimestrale fa volare le azioni Recordati, cosa fare?

Questa parte del 2024 non si può dire sia stata particolarmente brillante per Recordati. Le azioni, infatti, stanno perdendo poco meno del 5% restando ferme anche dopo una trimestrale molto buona. Cosa potrebbe, quindi, accadere nelle prossime settimane?

I numeri della trimestrale di Recordati

Recordati ha riportato i risultati finanziari del primo trimestre 2024, mostrando un incremento del 10,2% nei ricavi netti, raggiungendo 607,82 milioni di euro, grazie alla crescita nei segmenti Specialty & Primary Care e Rare Diseases. A perimetro omogeneo e a cambi costanti, i ricavi sono saliti del 10,9%. Il margine operativo lordo è aumentato del 10,5% a 244,04 milioni di euro, con una marginalità del 40,2%. Tuttavia, l’utile netto è leggermente diminuito dello 0,3% a 123,6 milioni di euro a causa di maggiori oneri finanziari, mentre l’utile netto rettificato è aumentato del 33,3% a 163,66 milioni di euro. A fine marzo 2024, l’indebitamento netto è sceso a 1,43 miliardi di euro, con una generazione di cassa trimestrale di 147,1 milioni di euro.

Recordati ha confermato le stime finanziarie per il 2024, prevedendo ricavi tra 2,26 e 2,32 miliardi di euro, un EBITDA tra 830 e 860 milioni di euro con una marginalità del 37%, e un utile netto rettificato tra 550 e 570 milioni di euro. Per il 2025, la società prevede ricavi superiori a 2,4 miliardi di euro, mantenendo un margine EBITDA del 37%.

Il commento dell’amministratore delegato ai dati del primo trimestre

Rob Koremans, Amministratore Delegato di Recordati, ha dichiarato che il primo trimestre del 2024 ha rappresentato un eccellente inizio d’anno, con una crescita a doppia cifra a cambi costanti nei segmenti Specialty & Primary Care e Rare Diseases. La solida performance in tutte le aree geografiche e per i prodotti chiave ha contribuito a portare il margine EBITDA trimestrale a poco più del 40%. Koremans ha attribuito questi risultati al continuo impegno del personale di Recordati e ha espresso fiducia nel raggiungimento degli obiettivi di crescita fissati per il 2024 e il 2025, mantenendo il focus sull’esecuzione della strategia di crescita a lungo termine.

Neanche l’ottima trimestrale fa volare le azioni Recordati, cosa fare? Le indicazioni dell’analisi grafica

Ormai da molte settimane le azioni Recordati si stanno muovendo all’interno di uno stretto trading range individuato dai livelli 48,51 € – 51,01 €. A questo punto solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe favorire la ripresa di una fase direzionale.

Lo scenario più probabile al rialzo è quello indicato in figura.

