Mentre qualcuno sogna col Bitcoin per The Rock Trading è la fine del sogno e per molti risparmiatori l’inizio di un incubo

The Rock Trading, storico exchange italiano di criptovalute, ha annunciato un ammanco di 66 milioni di euro. Cosa è successo alla piattaforma e come funzionano le piattaforme di compravendita di criptovalute?

Un terremoto scuote il mondo delle criptovalute italiane. The Rock Trading, uno dei più longevi exchange del nostro Paese, ha dichiarato un buco di 66 milioni di euro. Migliaia di clienti sono stati danneggiati da questo improvviso e, sembra, inspiegabile ammanco. Ma come è possibile che la fintech italiana abbia potuto creare un debito tanto enorme e che fine fanno i soldi dei risparmiatori che avevano dei capitali nella piattaforma? E come funzionano queste piattaforme di compravendita di valute digitali?

Mentre qualcuno sogna col Bitcoin per The Rock Trading è la fine

Fondato nel 2011, The Rock Trading era un exchange che permetteva agli utenti di acquistare e vendere criptovalute come Bitcoin, Ethereum e Litecoin. La piattaforma offriva anche servizi di deposito e custodia di criptovalute, oltre a un servizio di trading avanzato per utenti più esperti.

In generale, le piattaforme di compravendita di criptovalute mettono in contatto acquirenti e venditori di valute digitali. Gli utenti possono depositare euro o altre valute fiat sulla piattaforma e usarle per acquistare criptovalute. Le piattaforme prelevano una commissione per ogni transazione eseguita.

Dove sono finiti 66 milioni di euro?

Al momento, non sono chiare le cause del buco di 66 milioni di euro di The Rock Trading. La società ha ipotizzato un attacco hacker, ma non ha fornito dettagli precisi. La Procura di Milano ha aperto un’inchiesta per fare luce sulla vicenda.

The Rock Trading ha sospeso le sue attività e i clienti non possono più accedere ai propri fondi. La società ha annunciato che sta lavorando a un piano di risanamento, ma non è chiaro se e quando i clienti riusciranno a recuperare i propri soldi.

Sono sicure le piattaforme di scambio di criptovalute?

Il caso The Rock Trading è un duro colpo per il mondo delle criptovalute in Italia. Ovviamente la vicenda ha sollevato dubbi sulla sicurezza e l’affidabilità di queste piattaforme. È importante che gli investitori in criptovalute siano consapevoli dei rischi e scelgano solo exchange affidabili e regolamentati.

Eppure, nonostante i rischi delle criptovalute, ben 1.400 risparmiatori italiani sono stati coinvolti, molti sicuramente spinti dal desiderio di fare soldi facili.