Dopo un tentato di reagire al downgrade degli analisti, le azioni Zignano Vetro ripiegano dai massimi negando, almeno per il momento l’inversione rialzista. Tuttavia, i livelli chiave sono molto vicini e bisogna essere molto attenti a possibili accelerazioni in un senso o nell’altro.

Gli analisti di Intesa Sanpaolo non sono ottimisti sul futuro di Zignago Vetro

Intesa Sanpaolo ha ridotto la raccomandazione su Zignago Vetro da “Buy” a “Hold” e il target price da 17,5 a 14,5 euro per azione, in seguito ai risultati del primo trimestre del 2024 e alle prospettive difficili per l’anno. Gli analisti hanno evidenziato che il trimestre è stato influenzato negativamente da volumi e prezzi inferiori rispetto al primo trimestre del 2023, insieme a voci non ricorrenti che hanno impattato la redditività. Per il 2024 si prevede un anno impegnativo, con rischi legati a un uso non ottimale della capacità produttiva e a uno squilibrio tra prezzi di vendita e costi di produzione. Tuttavia, gli analisti rimangono fiduciosi sulle potenzialità a medio termine dell’azienda, grazie all’aumento della capacità produttiva, alla flessibilità nella produzione e a un margine EBITDA elevato. Il broker ha inoltre ridotto l’EPS del 17% per il 2024 e del 14% per il 2025.

In generale, i quattro analisti che negli ultimi tre mesi hanno espresso un giudizio sul titolo danno un rating medio Neutro con un prezzo obiettivo a un anno che esprime una sottovalutazione di circa il 30%.

Le azioni Zignago Vetro potrebbero essere sul punto di accelerare al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

La tendenza in corso è chiaramente ribassista. Tuttavia, le quotazioni sono molto vicine al livello di 11,98 € oltre il quale si potrebbe assistere a un’inversione al rialzo. Allo stato attuale si registrano, almeno fino a questo momento, i tentativi falliti di accelerare al rialzo a seguito della rottura in chiusura settimanale di area 11,98 €. Da diverse settimane, quindi, le quotazioni si stanno muovendo all’interno di uno stretto trading range individuato dai livelli 10,92 € – 11,98 €.

Solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

