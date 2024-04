In attesa della trimestrale che arriverà il 7 maggio quali sono le attese degli analisti per le azioni Leonardo?

I conti del primo trimestre saranno determinanti per la direzione futura del titolo Leonardo, dopo un forte rally all’inizio dell’anno che ha portato il prezzo delle azioni ai massimi dal 2000. Nel corso del 2024, le azioni di Leonardo hanno registrato un aumento del 48%, raggiungendo un picco intorno ai 24 € l’8 aprile, per poi ritracciare verso i 22 € attuali.

Le attese per il primo trimestre e le raccomandazioni degli analisti

Leonardo si appresta al consiglio di amministrazione del 7 maggio per approvare i conti del primo trimestre 2024, e gli analisti si attendono un aumento dei ricavi e degli utili rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, in un contesto geopolitico che continua a sostenere i titoli della difesa. Con l’avvicinarsi delle pubblicazioni dei risultati delle società del Ftse Mib tra la fine di aprile e le prime settimane di maggio, l’attenzione è alta.

Secondo gli esperti di Bloomberg Intelligence, Leonardo dovrebbe registrare un miglioramento delle entrate, dei margini e degli utili nei primi tre mesi dell’anno, con tutte le divisioni che dovrebbero evidenziare una crescita, in particolare l’unità degli Elicotteri. Si prevede un aumento dei ricavi totali del 12% a 3,4 miliardi di euro, con un margine Ebita del 7,1% sul fatturato e un EPS di 0,18 €, leggermente superiore al consensus.

Per l’intero anno 2024, la guidance attuale di Leonardo indica una crescita dei nuovi ordinativi a 19,5 miliardi di euro, trainata dal settore dell’Elettronica per la Difesa e Sicurezza e dal recupero del settore Aeronautico. I ricavi sono attesi a 16,8 miliardi, sostenuti dai nuovi ordinativi e dallo sviluppo di attività in portafoglio, che ha raggiunto il valore record di 40 miliardi di euro. Si prevede un aumento dell’Ebita a 1.440 milioni di euro, supportato dalla crescita dei volumi e dalla redditività industriale. Leonardo si aspetta un flusso di cassa operativo di 770 milioni di euro, con una forte generazione di cassa dal settore difesa e governativo e un assorbimento da parte del settore Aerostrutture. Infine, si stima un indebitamento netto a fine anno di 2,0 miliardi di euro.

Negli ultimi 3 mesi 15 analisti hanno pubblicato una raccomandazione sul titolo. Il rating medio è Compra che include anche una raccomandazione Vendi e un’atra Vendi adesso. Il prezzo obiettivo medio a un anno, invece, esprime una sottovalutazione di appena il 4% circa.

Le indicazioni dell’analisi grafica

Le difficoltà che il titolo ha incontrato nelle ultime tre settimane non hanno ancora avuto un effetto deleterio sulla tendenza rialzista in corso. In questo senso un livello da monitorare con attenzione è quello che passa per area 19,82 €. Sotto questo livello, infatti, la tendenza invertirebbe al ribasso. In caso contrario il rialzo potrebbe continuare fino in area 25 € circa, dove è massima la probabilità di assistere a un’inversione ribassista.

