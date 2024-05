Giovedì 9 è stato l’ultimo giorno di disponibilità per aderire all’offerta Supersmart Premium che CDP aveva lanciato a metà marzo. Ora si tratterà di attendere la prossima, i cui tempi del debutto li deciderà l’emittente. In base allo storico del prodotto, potrebbe trattarsi di giorni, tipo nella seconda metà del mese. Tuttavia, non appena CDP la pubblicherà la Redazione ne darà pronta notizia ai suoi Lettori.

Intanto soffermiamoci sull’esistente, sul disponibile oggi allo sportello. Detta in altri termini, in attesa della prossima offerta Supersmart Premium sul libretto postale ecco i tassi di interesse oggi disponibili per chi apre un vincolo.

Come funziona l’offerta Supersmart sul libretto di risparmio postale?

In sintesi, la promo Supersmart è l’opzione di CDP (principale istituzione finanziaria dello Stato) ai sui clienti di vincolare i soldi (minimo 1.000 €) per un dato periodo di tempo. Tuttavia, essa è riservata solo ai titolari di libretto postale Smart, già aperto o di prossima attivazione. L’offerta è diversa nelle opzioni e nelle condizioni di volta in volta disponibili, giacché l’emittente ne plasma la sostanza in base alle dinamiche dei mercati finanziari.

Il prodotto gode della garanzia dello Stato al pari dei buoni fruttiferi e dei titoli del Tesoro. Non prevede costi di attivazione, gestione e chiusura, al netto degli oneri di natura fiscale. La tassazione è al 26% al pari di quanto avviene sui guadagni azionari o sui vincoli sul conto deposito, per esempio. L’imposta di bollo del 2×1.000, invece, si applica nei modi, tempi e forme previste dalla Legge.

CDP ammette anche la disattivazione anticipata dell’accantonamento e, quindi, il rientro del capitale prima del termine. La decisione deve riguardare l’intero importo del singolo accantonamento dell’offerta Supersmart. Su tali somme matureranno gli interessi al tasso base a far data dal giorno di attivazione del vincolo liquidato.

Illustrate le caratteristiche chiave del prodotto, vediamo ora quali sono le effettive opzioni oggi disponibili alla clientela. Una è l’offerta Supersmart 360 giorni, che rende il 2,50% annuo lordo a scadenza. La promo richiede solo il possesso del libretto, la costituzione del vincolo (importo minimo: 1.000 €) e l’attesa della naturale scadenza dello stesso.

A seguire ecco offerta Supersmart 364 giorni, che offre un tasso del 3,50% annuo lordo, sempre a scadenza. La soluzione è dedicata solo a coloro che abbiano ricevuto almeno un accredito di una pensione INPS o che ne abbiano fatto richiesta di accredito (sul libretto Smart) presso l’ufficio postale. In aggiunta a ciò, restano invariati gli altri requisiti di base della Supersmart di cui sopra.