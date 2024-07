Nonostante un rialzo settimanale di circa il 2,5%, il Ftse Mib non convince. Dal punto di vista grafico, infatti, i nodi non sono stati ancora sciolti e tutto potrebbe ancora accadere. Soprattutto di quanto potrebbe accadere in Francia dopo il volo delle politiche.

Le notizie e i titoli che hanno condizionato Piazza Affari

In una settimana caratterizzata dalla vittoria dei laburisti nel Regno Unito e dall’attesa per il secondo turno delle elezioni in Francia, i dati sul mercato del lavoro USA sono al centro dell’attenzione. Lo spread BTP-Bund continua a diminuire, viaggiando sotto i 140 punti base.

STMicroelectronics e Fineco sono in cima al Ftse Mib. STMicroelectronics beneficia delle previsioni di Samsung, che attende un utile operativo del secondo trimestre in forte crescita, grazie alla domanda di soluzioni per l’intelligenza artificiale. Fineco continua a salire grazie ai positivi dati sulla raccolta di giugno, con un aumento netto gestito di 424 milioni di euro. Gli analisti di Equita confermano la raccomandazione di acquisto, notando che Fineco tratta a un P/E previsto per il 2025 inferiore rispetto ai concorrenti Avanza e Nordnet.

Amplifon è in forte calo, con il titolo che perde oltre il 6%, chiudendo a 31,12 €. Gli analisti invitano alla cautela in vista dei risultati del secondo trimestre, previsti per fine luglio. Equita ha ridotto le stime per il 2024/2025, citando un mercato europeo ancora debole nel secondo trimestre. Anche Morgan Stanley mantiene un rating positivo, ma sottolinea la necessità di prudenza a causa della crescita più lenta del mercato.

Il Ftse Mib sale, ma senza troppa convinzione: le indicazioni dell’analisi grafica

Per la terza settimana consecutiva, quella appena conclusasi è stata di inside rispetto a quella precedente. Nulla cambia, quindi. La tendenza in corso rimane rialzista fino a quando reggerà il supporto in area 32.220. In questo caso il rialzo potrebbe svilupparsi secondo lo scenario indicato in figura.

In caso contrario la tendenza in corso potrebbe invertire al ribasso.

