Hanno studiato la donna più anziana del mondo: compresi e svelati i segreti della longevità

La longevità è una delle cose che affascina maggiormente gli studiosi. Alcuni hanno deciso di esaminare la donna più anziana al mondo per scoprirne il segreto.

Alcune persone riescono a vivere oltre i 100 anni rimanendo in ottima salute. Gli studi hanno dimostrato che ci sono delle zone della terra in cui questa condizione si verifica più di frequente: le Blue Zone.

Nella maggior parte dei casi si tratta di persone che vivono a contatto con la natura, lontano dallo stress cittadino della società moderna. A favorire la longevità sono ovviamente fattori genetici, ma soprattutto quelli ambientali. In particolar modo gli studiosi hanno notato che gli ultracentenari hanno un’alimentazione prevalentemente vegetariana e cercano di tenersi attivi il più possibile.

Insomma i geni fanno la loro parte, ma le abitudini sembrano influire molto di più.

Un recente studio condotto dal dottor Manel Estellar ha studiato la donna più anziana al mondo e ne ha svelato il segreto.

Il segreto della longevità

Maria Branyas è la donna più anziana al mondo, con i suoi 116 anni. Il suo caso ha attirato l’attenzione del dottor Manel Estellar, un professore di genetica che ha deciso di prelevare alcuni suoi campioni per analizzarli nella speranza di scoprire quale fosse il segreto della sua longevità.

I risultati hanno spiegato come la restrizione calorica affrontata da Maria per tutta la sua vita possa essere una delle cause principali della longevità. Ci stiamo riferendo alla possibilità di mangiare il 25% in meno rispetto alle calorie giornaliere normalmente assunte da un individuo che vive in un paese industrializzato e ricco.

Alla fine il dottor Estellar ha riassunto così il segreto della longevità:

limitare i grassi nocivi

fare regolarmente esercizio fisico per evitare la perdita di massa muscolare

non fumare perché è l’origine di numerose malattie respiratorie e di mutazioni genetiche

aumentare l’apporto di vitamina B12

evitare un’eccessiva esposizione ai raggi solari che danneggiano la pelle e aumentano il rischio di cancro

evitare situazioni stressanti e in particolare lo stress cronico, che impedisce un riposo di qualità.

Appare evidente che per vivere più a lungo bisogna scegliere di trascorrere le proprie giornate in un ambiente calmo, lontano da fonti di inquinamento di qualsiasi tipo. Al giorno d’oggi è davvero difficile, soprattutto per coloro che vivono in città e hanno l’esigenza di lavorare in luoghi di questo genere.

Di sicuro, la scelta dell’alimentazione e condurre una vita attiva dipendono solamente da noi.