Dopo il l closing della cessione di NetCo quale futuro per le azioni Telecom Italia?

La vendita della rete da parte di Telecom Italia a Kkr è diventata operativa il 1 luglio. Cerchiamo di capire la view degli analisti e le indicazioni dell’analisi grafica.

La view di Equita Sim sulla Telecom Italia post NetCo

Nelle ultime sedute Telecom Italia si è distinta tra le blue chip del Ftse Mib con una serie di sedute al rialzo, 3 consecutive, come non si vedeva da metà maggio. Questo rialzo segue l’annuncio della conclusione della cessione di NetCo, rispettando le previsioni di deleverage del piano di marzo, con una riduzione del debito di 14,2 miliardi di euro, al lordo di 400 milioni di costi straordinari e aggiustamenti di prezzo. La relazione semestrale, che includerà gli impatti complessivi dell’operazione, sarà disponibile il 26 settembre.

Secondo Equita SIM, il completamento della cessione di NetCo segna la fine di un processo complesso, offrendo a Telecom Italia una maggiore flessibilità finanziaria per il rilancio. La società si concentrerà ora sull’esecuzione del piano di rilancio, sia organico, con la crescita di Enterprise e Tim Brazil e la stabilizzazione del business consumer, sia inorganico, con chiarimenti sul canone di concessione e la potenziale monetizzazione di asset non core come Sparkle e Inwit.

Il ministro Giorgetti ha definito la cessione di NetCo come un passo cruciale per risolvere i problemi storici del settore delle telecomunicazioni in Italia. Un altro tema prioritario per il governo riguarda la capacità operativa e sostenibilità finanziaria di Open Fiber, legato a un earn-out potenziale di 2,5 miliardi di euro per Telecom Italia.

Equita SIM valuta Telecom Italia a 0,34 € per azione, considerando TIM Brazil e Inwit ai valori di mercato e il business domestico con un multiplo di 5 volte l’enterprise value/EBITDA after lease. Attualmente, il mercato sconta il business domestico a un multiplo di 3,8 volte. Equita SIM mantiene la raccomandazione “buy” con un prezzo obiettivo di 0,34 €, mentre Intesa Sanpaolo consiglia di acquistare con un target price di 0,4 €, considerata positiva la cessione di NetCo a KKR, sebbene ampiamente attesa.

Le indicazioni dell’analisi grafica sul titolo Telecom Italia

È da marzo che le quotazioni si stanno muovendo in prossimità di area 0,2283 €. La prima settimana di luglio, però, sta riservando un interessante rialzo che potrebbe spingere al rialzo le quotazioni. Una chiusura settimanale superiore a 0,2459 € potrebbe favorire un’accelerazione rialzista secondo lo scenario mostrato in figura.

Sotto 0,2283 €, invece, la tendenza potrebbe invertire al ribasso.

Lettura consigliata

Fin dove potrebbe spingersi il ribasso in corso sul titolo Renault?