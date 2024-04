Dopo il bilancio 2023 è arrivato il momento di scommettere sulle azioni Lottomatica?

Gli ottimi conti non aiutano le quotazioni di Lottomatica che accelerano al ribasso. Quale potrebbe essere lo scenario più probabile?

Il 2023 di Lottomatica visto attraverso i principali numeri del bilancio

Durante l’assemblea ordinaria sono state prese diverse decisioni molto importanti:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, insieme al bilancio consolidato e alla dichiarazione consolidata non finanziaria.

2. Approvazione della distribuzione di un dividendo di €0,26 per azione che alle quotazioni attuali corrisponde a un rendimento del 2,5%.

3. Approvazione della politica di remunerazione e voto favorevole sui compensi corrisposti.

Il dividendo approvato rappresenta un importo totale di €65,4 milioni, con una data di stacco della cedola il 20 maggio 2024 e pagamento il 22 maggio 2024. Nel 2023, Lottomatica Group S.p.A. ha registrato ricavi consolidati in aumento del 12% rispetto all’anno precedente, raggiungendo €1.632,5 milioni. L’Adjusted EBITDA ha raggiunto €580,4 milioni, mentre l’Utile netto Rettificato è stato di €215,9 milioni, in crescita del 29% rispetto al 2022 pro forma.

Queste decisioni riflettono la solidità finanziaria e le performance positive di Lottomatica Group S.p.A. nel 2023, fornendo agli azionisti un ritorno attraverso il dividendo e dimostrando un’efficace gestione finanziaria e operativa da parte della società.

Le azioni Lottomatica viste dagli analisti

Equita SIM riporta che la spesa totale per lo sport betting online nel trimestre di Lottomatica è stata di 77 milioni di euro, leggermente inferiore alle previsioni degli analisti, ma con una tendenza stabile nel trimestre. Gli analisti prevedono un trend positivo per il 2024, basato sui solidi risultati dei primi due mesi, con un pay-out normalizzato nel corso dell’anno e un supporto alla quota di mercato. Equita SIM mantiene una visione ottimistica su Lottomatica, confermando una raccomandazione “buy” con un prezzo obiettivo di 14,8 €.

Questa raccomandazioni è in ottimo accordo con la media di quelle raccolte negli ultimi tre mesi. In questo caso, infatti, il rating medio è Compra adesso con un prezzo obiettivo medio a un anno che esprime una sottovalutazione di oltre il 35%.

Dopo il bilancio 2023 è arrivato il momento di scommettere sulle azioni Lottomatica? Le indicazioni dell’analisi grafica

La settimana in corso potrebbe confermare la rottura del supporto in area 10,66 € e favorire un’accelerazione al ribasso secondo lo scenario indicato in figura. Qualora, invece, il livello dovesse essere recuperato in chiusura di settimana le quotazioni potrebbero ripartire al rialzo.

