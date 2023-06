Digitale terrestre, sta per cambiare tutto: ecco le novità in arrivo nei prossimi giorni

Novità in campo televisivo per i fruitori dei canali tv del digitale terrestre: gli aggiornamenti previsti nei prossimi giorni cambiano tutto.

Sono anni ormai che sentiamo parlare di digitale terrestre e switch off. In molti si sono limitati ad acquistare un nuovo tv o un nuovo decoder al fine di poter ricevere i soliti canali sulle nuove frequenze che i vecchi dispositivi non sono in grado di ricevere. Di fatto il grosso cambiamento – consequenziale a quello delle frequenze – è che adesso i principali canali vengono trasmessi in alta definizione e che presto anche quelli minori e quelli locali si adatteranno ad uno standard di trasmissione non inferiore alla risoluzione 720×576 pixel.

Ancora oggi siamo bene distanti, almeno per quanto riguarda le trasmissioni televisive locali, dallo standard del 4k, il minimo che ormai è possibile trovare in un negozio di elettronica. Per tale ragione in molti hanno deciso di cambiare semplicemente il decoder e di non sfruttare il bonus tv concesso dal governo negli anni passati. Sebbene infatti stiano uscendo già da diverso tempo pannelli 8k e da un paio d’anni quelli 12k, ad oggi è complicato persino vedere contenuti di qualità inferiore.

L’unico modo per sfruttare veramente questo tipo di risoluzione è acquistare un lettore blu-ray UHD e vedere film e serie tv, sottoscrivere un abbonamento premium a Netflix (dove non tutti i contenuti comunque rispettano questo standard), oppure acquistare una console da gaming o un pc da gaming di ultima generazione. Si evince dunque che la platea di beneficiari di queste tv moderne è molto ristretta, ma è davvero inutile per gli altri adeguarsi allo standard?

Digitale terrestre: le novità dei prossimi giorni cambiano l’offerta televisiva

In realtà i pannelli odierni hanno una funzione chiamata “upscaling” che permette di portare a 4k anche i segnali che non raggiungono questa definizione. La risoluzione non sarà dunque nativa, ma se l’upscaling è di qualità riuscirete in ogni caso a vedere gli stessi contenuti con una qualità visiva più alta che con un semplice decoder e un tv più anziano e con minore risoluzione.

Va inoltre aggiunto che se è vero che al momento sono pochi i canali in qualità Full HD, con il passare del tempo saranno sempre di più. Ogni mese vengono aggiornati e migliorati di qualità sia canali locali che canali nazionali. Nei prossimi giorni ad esempio, i canali locali Valenza TV prenderà il posto di 7+ Channel al canale 76 del Mux locale 1 del Piemonte. In Abruzzo e Molise l’emittente locale LAQtv è passata alla risoluzione 1024x576p, mentre nel Lazio Tv Yes è passata al canale 78 dal canale 117.

Ci saranno novità anche a livello nazionale nel Mux 1 i tre canali Channel (123), Mediatex (166) e Paneta TV (251) sono passati alla risoluzione 720×576, mentre nel MuxDfree sono stati inseriti tre nuovi canali: Maria Vision, Arte Ora TV e 269 Italia. Qualora siate interessati a questi canali o al cambio di risoluzione, vi basterà effettuare la sintonizzazione automatica del vostro Tv o decoder.