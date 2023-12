Come non ammalarsi di Covid (o influenza) proprio nel periodo delle feste: i consigli infallibili degli esperti

Le festività natalizie sono alle porte e il Covid è ancora una delle preoccupazioni maggiori per chi ha prenotato dei viaggi.

Nonostante siano passati molti mesi dalla fine dell’emergenza, il Covid-19 preoccupa ancora molte persone. Il pensiero di rimanere contagiati di Covid o di influenza stagionale, proprio nei giorni in cui si vorrebbe trascorrere del tempo con i propri cari o partire per un viaggio, è ancora una delle angosce principali di tanti italiani. Purtroppo le notizie non sono rassicuranti, in quanto gli esperti avvertono che il picco dell’influenza di stagione dovrebbe verificarsi proprio a fine mese, in concomitanza con il periodo di Natale e il Capodanno.

Con l’inizio di dicembre, si è registrato un incremento significativo dei casi, soprattutto tra i pazienti di giovane età che tornano a casa da scuola e presentano dei sintomi influenzali. Gli ultimi dati raccolti, parlano di oltre 653 mila casi negli ultimi sette giorni e circa 3,6 milioni dall’inizio del mese. Tra questi numeri, ovviamente si insinuano i casi di Covid-19 che, nonostante il calo di incidenza, continuano a colpire la popolazione.

Paura dell’influenza e del Covid? Ecco come non ammalarsi

Il Coronavirus non ha mai interrotto la sua circolazione e, come ogni anno durante i mesi invernali, i numeri registrati evidenziano un aumento dei casi. Per proteggersi dal rischio di contagio contro il Coronavirus e l’influenza stagionale, soprattutto in vista di una partenza o un impegno particolare, è possibile seguire dei comportamenti corretti per ridurre la propria esposizione agli agenti patogeni.

Alcune strategie possono rivelarsi utili nel ridurre la possibilità di ammalarsi e di contrarre il Coronavirus, soprattutto durante i mesi invernali in cui si registra la maggiore incidenza. Utilizzare fazzoletti di carta per starnuti e tosse e igienizzarsi spesso le mani, sono i comportamenti più consigliati per evitare di esporsi eccessivamente ai virus presenti nell’aria. Inoltre, indossare la maschera all’interno di luoghi o mezzi pubblici, è un’ottima soluzione per evitare di ammalarsi facilmente e ripetutamente.

Oltre ad alcuni atteggiamenti utili per prevenire il contagio, assumere quotidianamente vitamine e integratori alimentari è fondamentale per curare il proprio organismo e mantenere in salute il sistema immunitario, difesa principale contro tutti i virus con cui entriamo in contatto. È fondamentale, inoltre, pulire e disinfettare frequentemente le superfici e gli oggetti che tocchiamo (come lo smartphone) e ventilare spesso gli ambienti di casa.