BOT contro Super Smart 366 di Poste, ecco chi vince e quanto si guadagnerebbe investendo 100.000 euro

Come investire oggi 100.000 euro nella massima sicurezza per i prossimi 12 mesi? Nessun strumento offre la certezza assoluta del rendimento finale, ma BOT e Poste offrono il massimo grado di garanzia ottenibile sul mercato.

L’investimento sicuro è una priorità per molti italiani, specialmente in tempi di incertezza economica. Con un capitale di 100.000 euro ed un orizzonte temporale di circa 12 mesi, le opzioni sono varie. Due prodotti spiccano per la loro sicurezza e rendimento: un titolo di Stato e un Libretto postale. Da una parte abbiamo il BOT scadenza aprile 2025 e dall’altra Poste Super Smart 366. Entrambi offrono vantaggi unici, ma quale è il migliore per il tuo portafoglio?

BOT contro Super Smart 366: ecco cosa offre il titolo di Stato

I Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) sono titoli di Stato a breve termine, considerati tra gli investimenti più sicuri sul mercato. Il BOT con scadenza aprile 2025, Isin IT0005592370, è il Buono ordinario del Tesoro che al momento della scrittura dell’articolo ha la durata maggiore. Secondo il portale di Borsa italiana, il BOT ha un rendimento lordo annuo a scadenza del 3,6%. Investendo 100.000 euro al prezzo attuale di 96,63 centesimi si avrebbe un guadagno a scadenza di circa 3.360 euro lordi. Questo rendimento è al lordo della imposizione fiscale che è del 12,5%. Il guadagno netto sarebbe 2.950 euro.

Poste Super Smart 366: ecco cosa offre il prodotto di Poste italiane

Dall’altra parte, abbiamo il prodotto di Poste Italiane, il Super Smart 366. Il prodotto si chiama 366 perché dura al massimo 366 giorni e dichiara di offrire un tasso lordo a scadenza del 3,5%. Con un investimento di 100.000 euro, ciò si tradurrebbe in un guadagno netto di 2.592 euro, secondo quanto indicato dal simulatore di Poste Italiane. Questa cifra è al netto della imposizione fiscale che anche per i prodotti di investimento postali è del 12,5%.

La di là dei numeri entrambi hanno vantaggi e svantaggi

Entrambi i prodotti offrono vantaggi significativi ma anche punti di debolezza. Il BOT garantisce la sicurezza del capitale investito e un rendimento superiore, supportato dalla solidità dello Stato italiano. Tuttavia, la garanzia del rendimento si ha solo alla scadenza. Il prezzo del BOT è soggetto alla volatilità del mercato, anche se minima. Quindi, è impossibile determinare a priori il rendimento se il BOT viene venduto prima della scadenza.

Il Poste Super Smart 366, invece, offre un tasso di interesse leggermente più basso ma il prodotto non è soggetto alle variazioni di mercato. Tuttavia, il guadagno è possibile ottenerlo solo portando l’investimento alla scadenza. Si può disinvestire anche prima del rimborso ma non si avrà diritto a nessun pagamento di interessi. Però, si riceverà indietro l’intera somma investita. Garanzia che il BOT non offre, se rivenduto prima della scadenza.